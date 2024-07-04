Respondemos tus preguntas: TPS y ‘Parole’ Humanitario de Venezuela en ‘Hablemos de Inmigración’



En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos los requisitos para calificar al TPS y ‘Parole’ Humanitario de Venezuela, dos programas humanitarios que protegen de la deportación a unos 570,000 inmigrantes indocumentados que se encontraban en Estados Unidos en fechas claramente establecidas y carecen de antecedentes criminales.

¿Quiénes califican? ¿Quiénes no? ¿Se puede apelar un fallo adverso? ¿Qué pasa si tienes orden de deportación vigente? ¿Qué pasa si sales del país sin permiso? Estas y otras preguntas fueron respondidas por abogados expertos en esos beneficios, en el programa ‘Hablemos de Inmigración’, que se transmite en vivo cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube a partir de las 7 PM (hora del Este).