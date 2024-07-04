Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Respondemos tus preguntas: TPS y ‘Parole’ Humanitario de Venezuela en ‘Hablemos de Inmigración’

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron el TPS y el ‘Parole’ Humanitario de Venezuela junto a la abogada de inmigración Joanny Uzcategui, quien ejerce en Miami, Florida.

Univision picture
Por:Univision

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: Cuidado si el DHS te pide dinero, puede ser una estafa
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Cuidado si el DHS te pide dinero, puede ser una estafa

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE

Inmigración
"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones
22 mins

"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros
4 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración


En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos los requisitos para calificar al TPS y ‘Parole’ Humanitario de Venezuela, dos programas humanitarios que protegen de la deportación a unos 570,000 inmigrantes indocumentados que se encontraban en Estados Unidos en fechas claramente establecidas y carecen de antecedentes criminales.

PUBLICIDAD

¿Quiénes califican? ¿Quiénes no? ¿Se puede apelar un fallo adverso? ¿Qué pasa si tienes orden de deportación vigente? ¿Qué pasa si sales del país sin permiso? Estas y otras preguntas fueron respondidas por abogados expertos en esos beneficios, en el programa ‘Hablemos de Inmigración’, que se transmite en vivo cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube a partir de las 7 PM (hora del Este).

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron el TPS y el ‘Parole’ Humanitario de Venezuela junto a la abogada de inmigración Joanny Uzcategui, quien ejerce en Miami, Florida.

Notas Relacionadas

El debate sobre políticas migratorias de Biden y Trump: exageraciones y falta de propuestas

El debate sobre políticas migratorias de Biden y Trump: exageraciones y falta de propuestas

Inmigración
22 min
Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionPrograma de Protección Temporal (TPS)Parole Humanitario

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX