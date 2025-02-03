Cambiar Ciudad
Programa de Protección Temporal (TPS)

¿Qué puede pasar con los venezolanos con TPS? Te lo explicamos en 4 claves

Las últimas horas han sido tensas para los venezolanos con TPS. Aunque muchos temen por su futuro en Estados Unidos, aquí te contamos quiénes están en peligro y qué escenarios posibles de sobrevivencia aún tiene ese estatus de protección temporal.

Patricia.jpg
Por:
Patricia Clarembaux.
Video ¿Qué alternativas tienen los venezolanos con el TPS que será revocado?: Abogado explica

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que lo recibieron en 2023 está en riesgo, pero no está perdido. Abogados de inmigración y organizaciones han recomendado mantener la calma y esperar el desenlace en los próximos días o meses.

Más sobre Programa de Protección Temporal (TPS)

El gobierno de Trump pone fin al TPS para unos 76,000 inmigrantes de Honduras y Nicaragua
3 mins

El gobierno de Trump pone fin al TPS para unos 76,000 inmigrantes de Honduras y Nicaragua

Inmigración
Juez bloquea temporalmente finalización del TPS para haitianos anunciada por el gobierno de Trump
2 mins

Juez bloquea temporalmente finalización del TPS para haitianos anunciada por el gobierno de Trump

Inmigración
"En un limbo": confusión sobre qué pasará con los trabajadores venezolanos con TPS tras fallo de la Corte Suprema
5 mins

"En un limbo": confusión sobre qué pasará con los trabajadores venezolanos con TPS tras fallo de la Corte Suprema

Inmigración
Disney suspende a empleados venezolanos con TPS, tras fallo de la Corte Suprema que da luz verde al gobierno para eliminar la protección
3 mins

Disney suspende a empleados venezolanos con TPS, tras fallo de la Corte Suprema que da luz verde al gobierno para eliminar la protección

Inmigración
Cómo la decisión de la Corte Suprema deja en el limbo a más de 350,000 venezolanos con TPS (y qué puede pasar ahora)
6 mins

Cómo la decisión de la Corte Suprema deja en el limbo a más de 350,000 venezolanos con TPS (y qué puede pasar ahora)

Inmigración
La Corte Suprema falla a favor del gobierno de Trump y deja en el limbo a unos 350,000 venezolanos con TPS
2 mins

La Corte Suprema falla a favor del gobierno de Trump y deja en el limbo a unos 350,000 venezolanos con TPS

Inmigración
EEUU mantiene el máximo nivel de alerta de viaje a Venezuela por "peligro extremo", pero quiere deportar a ciudadanos de ese país
5 mins

EEUU mantiene el máximo nivel de alerta de viaje a Venezuela por "peligro extremo", pero quiere deportar a ciudadanos de ese país

Inmigración
El TPS de Venezuela sigue vigente hasta octubre de 2026: te explicamos
4 mins

El TPS de Venezuela sigue vigente hasta octubre de 2026: te explicamos

Inmigración
Crece la indignación por el caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado por un error de ICE
5 mins

Crece la indignación por el caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado por un error de ICE

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: juez frena cancelación del TPS de Venezuela. Te explicamos
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: juez frena cancelación del TPS de Venezuela. Te explicamos

Inmigración

Aquí te contamos en qué consiste el anuncio de la secretaria de Seguridad Naciona, Kristi Noem, y qué puede pasar con este alivio migratorio:

Relacionados:
Programa de Protección Temporal (TPS)VenezuelaInmigrantes indocumentadosasiloAsilo PolíticoJoe BidenEstados UnidosDeportaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX