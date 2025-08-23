Qué hay detrás de la suspensión de visas para conductores de camiones comerciales

Esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el gobierno pausará la emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales, alegando que "el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses".

El anuncio de Rubio se produjo a pocos días del accidente mortal en Florida causado por la conducción temeraria de un inmigrante indocumentado, y que ahora es acusado de varios cagos homicidio con vehículo y homicidio involuntario.

Y al no ofrecer mayores explicaciones, la decisión de Rubio sembró dudas en la industria del transporte de carga en camiones comerciales sobre los alcances de la medida, pero también dio paso a señales de cómo la lucha política es también parte del caso del accidente fatal ocurrido el 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike.

Estos son algunos de las interrogantes sobre el tema:

¿Cuántos conductores resultarán afectados?

No hay un número preciso, pero se estima que unos pocos miles de conductores de camiones comerciales, de los 3.5 millones que se calcula hay en el país, se verían afectados por la nueva directiva.

La pausa está dirigida a los conductores que solicitan tres tipos de visados, dijo el viernes el Departamento de Estado, sobre todo el visado H-2B para trabajadores temporales.

Según Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, este año fiscal sólo se expidieron unos 1,500 visados para camioneros en el marco de este programa, y 1,400 el año pasado.

El programa ha ayudado a compensar lo que muchos observadores consideran una escasez persistente de conductores de camiones comerciales.

Pero los visados H-2B están limitados a 66,000 la mayoría de los años, y los conductores representan sólo un 2.2% del total.

Las otras dos categorías de visados enumeradas por el Departamento de Estado son el E-2, para personas que realizan inversiones sustanciales en una empresa estadounidense, y el EB-3, destinado a trabajadores cualificados, como empleados del sector sanitario, profesionales de las tecnologías de la información y artesanos especializados, como electricistas.

Los grupos de transportistas están satisfechos... y aliviados

La Asociación de Conductores Independientes Propietarios de Camiones, grupo que representa a los camioneros de pequeñas empresas, aplaudió a la administración Trump por "superar el mito de la escasez de camioneros y proseguir sus esfuerzos para restablecer unas normas de seguridad de sentido común en las carreteras de nuestro país".

La asociación rechaza hablar de escasez de conductores, afirmando que a menudo hay camioneros independientes disponibles, pero que las empresas prefieren conductores que cuesten menos.

Jerry Maldonado, de la Laredo Motor Carriers Association, una agrupación de 200 empresas de transporte por carretera que operan a ambos lados de la frontera sur, se mostró aliviado cuando el Departamento de Estado dio a conocer más detalles sobre el anuncio de Rubio.

Los conductores mexicanos y canadienses operan en EEUU con visados B-1, dijo, que permiten a los ciudadanos no estadounidenses entrar brevemente en el país. A algunos les preocupaba que esos visados también pudieran ponerse en pausa.

"El anuncio asustó a algunas personas, pero me alegro de la aclaración", dijo Maldonado.

El accidente mortal de Florida

El anuncio de Rubio se produjo después de que tres personas murieron cuando el camionero Harjinder Singh hizo un giro ilegal en U en una autopista de Florida, según la Patrulla de Carreteras del estado.

Una minivan chocó contra el remolque de Singh cuando éste realizaba el giro. Singh y su pasajero no resultaron heridos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró el lunes que Singh, natural de la India, se encontraba ilegalmente en el país.

Singh, tuvo una audiencia ante un juez este sábado en Florida, y se le negó una posible fianza, por lo que permanecerá detenido en la cárcel del condado de St. Lucie.

El accidente rápidamente se volvió político, con los partidarios del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, culpando al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Los dos son líderes en sus partidos y posibles candidatos presidenciales.

El DHS afirmó que Singh obtuvo una licencia de conducir comercial en California, uno de los 19 estados que emiten licencias independientemente de su estatus migratorio, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

"Tres vidas perdidas por culpa de Gavin Newsom. Debido a las políticas fallidas de California", dijo el jueves el vicegobernador de Florida, Jay Collins, en una conferencia de prensa en Stockton, California.

Singh, que voló a Sacramento, en California tras el accidente del 12 de agosto, fue detenido por los U.S. Marshals en ese estado.

DeSantis envió a Collins a California para supervisar el regreso de Singh a Florida para que enfrente los cargos penales. Collins, acompañado por personal policial, escoltó a Singh hasta el avión.

Un portavoz de Newsom calificó el viaje de Collins de "sesión fotográfica" y criticó a las autoridades de Florida por dejar "libre a un sospechoso de asesinato" tras el accidente.

¿Seguridad en las carreteras o uso político del accidente?

La administración Trump y los funcionarios de Florida insisten en que sus preocupaciones se centran en la inmigración y la seguridad vial.

En los últimos meses, la administración ha tomado medidas para hacer cumplir los requisitos de dominio del idioma inglés para los camioneros, después de incidentes en los que la capacidad de los conductores para leer señales o hablar inglés puede haber contribuido a muertes de tráfico.

El viernes, el Departamento de Estado informó también que el gobierno está revisando el proceso de selección de los conductores extranjeros y de que se aplicará un "control reforzado" a los que no tengan visados válidos.

Otros ven las cosas de otro modo.

"Es parte de este juego mostrar a los votantes que pusieron a Trump en el poder que está haciendo su trabajo diario para hacer cumplir la inmigración", dijo Joseph, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. "Creas miedo y pánico en las comunidades de que hay un montón de conductores 'extranjeros ilegales' en las carreteras".

