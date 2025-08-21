EEUU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales

Video En un minuto: Corte de apelaciones permite poner fin al TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos pausará la emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales.

"A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales", publicó Rubio en redes sociales.

"El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses", agregó.