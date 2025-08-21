Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que "el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses".

Por:
Univision
Video En un minuto: Corte de apelaciones permite poner fin al TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos pausará la emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales.

Más sobre Estados Unidos de América

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado
2 mins

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

Inmigración
Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses
2 mins

Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses

Inmigración
Si vas a aplicar a la ciudadanía, USCIS hará más difícil tu proceso: endureció sus requisitos de "buen carácter moral"
3 mins

Si vas a aplicar a la ciudadanía, USCIS hará más difícil tu proceso: endureció sus requisitos de "buen carácter moral"

Inmigración
Cómo las deportaciones masivas de Trump harán explotar la inflación y los precios, según el economista jefe de Moody's
4 mins

Cómo las deportaciones masivas de Trump harán explotar la inflación y los precios, según el economista jefe de Moody's

Inmigración
'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida
4 mins

'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Inmigración
El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”
7 mins

El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”

Inmigración
Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema levantar las restricciones judiciales para la detención de inmigrantes en el sur de California
2 mins

Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema levantar las restricciones judiciales para la detención de inmigrantes en el sur de California

Inmigración
"La niña empezó a vomitar sangre": el reporte que denuncia "horribles" abusos contra embarazadas y menores en centros de detención de ICE
6 mins

"La niña empezó a vomitar sangre": el reporte que denuncia "horribles" abusos contra embarazadas y menores en centros de detención de ICE

Inmigración
Jueza de Florida pausa obras de construcción en el polémico centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'
3 mins

Jueza de Florida pausa obras de construcción en el polémico centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'

Inmigración
'Green card' por matrimonio: conoce los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente por esta vía
5 mins

'Green card' por matrimonio: conoce los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente por esta vía

Inmigración

"A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales", publicó Rubio en redes sociales.

PUBLICIDAD

"El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses", agregó.

En breve más información.

Relacionados:
Estados Unidos de AméricaVisas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX