Por qué el nuevo reglamento de asilo deja sin protección a migrantes cuya vida corre peligro

“El proyecto de reglamento es demasiado amplio y excluirá de la elegibilidad de asilo a las personas que no son amenazas para la seguridad pública, y que tienen fundados temores de ser perseguidos en el extranjero”, advirtió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un documento de 12 páginas enviado durante el período de comentarios.

Los abogados, entre quienes hay profesores de derecho, investigadores y consejeros de empresas, además de representar a residentes, ciudadanos estadounidenses e inmigrantes, señalan que tomando en cuenta la experiencia acumulada, “y representando a los no ciudadanos que buscan asilo y otro tipo de ayuda humanitaria, nos oponemos firmemente a la reglamentación propuesta”.

“El sistema de asilo se estableció para garantizar que las personas no son enviadas de regreso a lugares donde podrían ser perseguidas”, precisaron.

Indican además que “estas faltas relacionados con la inmigración no deberían bloquear a los solicitantes de asilo que tienen temores fundados de persecución y tortura en el extranjero para acceder a la protección” por parte del gobierno estadounidense.

“Las personas que huyen del daño y la persecución no deben ser sometidas a un estándar tan duro”, puntualizan. “Bajo el actual sistema, los jueces de asilo tienen la autoridad de evaluar estos delitos relacionados con la inmigración cuando deciden si aprueban o no una petición de asilo. Pero según la ley actual, los crímenes no son barreras absolutas para recibir protección”, precisan.