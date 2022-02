Este atleta ciego ganó medallas y viajó por el mundo, hoy vive en las calles de Florida

“La gente me ha ayudado en la calle. Es muy solidaria, me daba de comer. Yo no pedía dinero, pero la gente sí me ofrecía ayuda voluntariamente. En las iglesias ayudan mucho. Pero lo difícil no es la comida, que nunca me faltó, sino la vivienda”, dice Óscar en una entrevista con Univision Noticias.