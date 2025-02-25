Juez federal bloquea la orden de Trump que busca frenar el sistema de admisión de refugiados

Video Pasaron de buenos samaritanos a ser señalados: acusan a este refugio de presunto tráfico de personas

Un juez federal de Seattle bloqueó este martes el intento del presidente Donald Trump de detener el sistema nacional de admisión de refugiados.

El fallo se produce tras una demanda presentada por los principales grupos de ayuda a los refugiados, que argumentaron que la orden ejecutiva de Trump de suspender el programa federal de reasentamiento iba en contra del sistema creado por el Congreso.

Algunos refugiados a los que se le había aprobado su ingreso a Estados Unidos vieron cancelado su viaje con poca antelación y familias que han esperado años para reunirse han tenido que permanecer separadas, según la demanda.

Los abogados del gobierno argumentaron que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad para negar la entrada a extranjeros cuya admisión al país “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

El juez de distrito Jamal Whitehead dijo en su fallo después de la audiencia del martes que las acciones del presidente equivalían a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” al establecer el programa de admisión de refugiados de la nación.

"El presidente tiene una discreción sustancial... para suspender las admisiones de refugiados", dijo Whitehead a las partes. "Pero esa autoridad no es ilimitada".

El abogado del Departamento de Justicia, August Flentje, indicó al juez que el gobierno consideraría la posibilidad de presentar una apelación de emergencia.

Centros de refugio se ven afectados por orden ejecutiva de Trump

El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, la agencia de reasentamiento de refugiados judíos HIAS y el Lutheran Community Services Northwest, dijeron en la demanda que su capacidad para brindar servicios críticos a los refugiados, incluidos los que ya se encuentran en Estados Unidos, se ha visto gravemente afectada por la orden de Trump.

El programa federal de refugiados existe desde hace décadas y ayuda a las personas que han escapado de la guerra, los desastres naturales o la persecución. A pesar del apoyo de larga data de ambos partidos para aceptar refugiados minuciosamente examinados, el programa se ha politizado en los últimos años.

La orden reciente de Trump decía que el programa de refugiados sería suspendido porque las ciudades y comunidades habían sido gravadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad de “absorber un gran número de migrantes, y en particular, refugiados”.

Trump también lo detuvo temporalmente durante su primer mandato y luego redujo drásticamente el número de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos cada año.

La semana pasada, un juez federal en Washington DC se negó a bloquear inmediatamente las acciones de la administración Trump en una demanda similar presentada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El Departamento de Estado les envió una carta el 24 de enero informándoles de una suspensión inmediata de fondos a la espera de una revisión de los programas de ayuda exterior.

Ese caso se enfrenta a otra audiencia el viernes.

