"No sabemos quién eres": el dilema migratorio de un hombre que creía ser estadounidense

"Me consideraba estadounidense"

"Pido disculpas de corazón por votar. No estaba intentando tergiversar nada deliberadamente; fue una cuestión de costumbre. Me consideraba estadounidense y… votar era parte de eso ", le dijo a Univision Noticias.

Cervera había trabajado como director de seguridad para el lujoso club isleño de Fisher Island , ubicado entre Miami y Miami Beach, un distrito que tiene uno de los ingresos per cápita más altos de todos los códigos postales de los Estados Unidos.

Pero, al final de su entrevista de inmigración, Cervera cuenta que el supervisor le dijo: "No sabemos realmente quién eres".

Falta de "carácter moral"

"Los no ciudadanos como yo hemos servido en las fuerzas armadas durante tiempos de paz y guerra y muchos han dado su vida al servicio de este país desde su creación. Sorprendentemente hay muchos veteranos no ciudadanos en casos similares al mío que se creían ciudadanos y se les ha negado la ciudadanía, están atrapados en el limbo y en muchos casos han sido deportados a sus países de origen", añadió.

Buscando la verdad: 3 certificados de nacimiento

"Somos quienes nos dicen que somos"

Él no sabe cuál de ellos es el verdadero, si es que alguno lo es. Tampoco sabe cuántos años tiene ni cuándo es realmente su cumpleaños. Ahora, con alrededor de 65 años, realmente ya no le importa mucho todo eso, gracias al afectuoso apoyo de su esposa e hijos.

Señala que no es responsable de ninguno de los certificados de nacimiento.

Dudas sobre su identidad

Cuando consultó con las autoridades en Puerto Rico, la cosa no mejoró. Les envió una copia de su acta de nacimiento en la que constaba que nació en Yauco en la costa sur. Pero las autoridades respondieron diciendo que no había constancia de su nacimiento. Además, debido a problemas de fraude de identidad, el gobierno estadounidense declaró en 2010 que ya no aceptaría certificados de nacimiento puertorriqueños emitidos antes del 1 de julio de 2010 como prueba de ciudadanía estadounidense.