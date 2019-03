"No puedo dejar que el miedo me quite la esperanza": voluntarios que con y sin documentos se organizan para registrar las redadas

Todo esto ha obligado a la comunidad a organizarse más. “Esta agresión fue muy directa y la sentimos. No era como en la época de (Barack) Obama que deportó mucha gente calladamente y tras bambalinas. Por lo menos con Trump sabes lo que te espera; lo que dice, lo hace, y ya te preparas para lo que viene, que es lo peor, que es lo que hemos visto. Nuestro trabajo como organizadores comunitarios es preparar a la comunidad en todos los sentidos: mentalmente, emocionalmente. Que no bajen la guardia, que estén vigilantes”, dice Almonte.

“ Es una incertidumbre, porque migración no actualiza la información de los detenidos al instante. Pueden durar tres, cuatro días. Y la gente va en persona a las cárceles locales a buscar a sus familiares y no están y resulta que fue migración (quien se los llevó) pero no saben. Mental y emocionalmente es triste todo eso. Es como un secreto a voces, es como decir: ‘Estamos afectados pero tenemos que guardar silencio, tenemos que seguir escondidos’”, dice Almonte.

La elección de Almonte ha sido no permanecer en las sombras, a pesar de que en 20 años no ha conseguido legalizar su estatus migratorio. Su madre es residente y su papá es ciudadano. Y él, que ha sido víctima de siete crímenes en Estados Unidos, aún está tramitando una visa U.

“Me siento muy empoderado. Como he aprendido tanto a sobrevivir, el estatus no me puede hacer más o menos persona. No tengo que dejar que el miedo me quite las esperanzas y las ganas de seguir luchando, porque al final de cuentas se trata de eso”.