“Vivimos una cacería humana”: las escuelas también se preparan para las redadas de ICE

“Me dije: tengo que dejarles contactos. Si fuera mi esposo al que detienen, yo sé a quién llamar porque tengo en mi teléfono los contactos. Pero si es a mí, ellos no van a saber a quién hablar. Le dije a mi hija: ‘ Si pasa algo, no te espantes, llama a estas personas y ellos van a saber qué hacer por mí, a quién recurrir ’”, cuenta Teresa, que nació en Puebla, México, y ahora tiene más parientes acá que allá.

“Traté de no alarmar a mis hijos pero tengo una hija de 14 y a ella es imposible engañarla. Les dije: ‘Ese carro se me hace como sospechoso. Vamos a bajarnos sin abrir las puertas del lado donde ellos puedan ver, vamos a meternos a la casa y ahorita veo cómo le hago’”, recuerda.

“Nos encerramos. Yo no salí para nada y mi esposo ya no trabajó al siguiente día. La comida la mandé a pedir. Antes se había escuchado que Migración andaba por aquí, por Durham, pero nunca como esa cacería que se vió en estos días. Porque se vivía así: como una cacería de humanos . Pero es la comunidad de Durham quien nos está echando, es un berrinche federal”, dice Teresa.

Los agentes de ICE (como se le conoce a la agencia por sus siglas en inglés) ejecutaron un operativo especial de redadas en Durham y otros seis condados de Carolina del Norte que no colaboran con las políticas del gobierno federal para la detención de migrantes. Entre el miércoles 6 y el viernes 8 de febrero, detuvieron a más de 225 personas, según informó la agencia, y aún no hay información oficial disponible sobre cuántos eran indocumentados y cuántos ya fueron deportados.

“Padres de familia americanos, anglos, hicieron el favor de raidiar (darle aventón) a mi hijo y a mi hija a escuela. En ese momento me sentí protegida y di muchas gracias de que hay personas así. Pero pasando los días digo: si queremos vivir en este lugar, no podemos vivir encerrados ”.

“Visito escuelas donde el 50% de la población es latina, pero donde no hay esa fuerza de parte de la administración o del personal que quiere hacer algo. Allí no consigues esta organización que hay acá, donde hay grupos de Whatsapp de padres y vecinos que se unieron para ayudar”, explica.

Hay escuelas de Durham donde estudian hasta 380 estudiantes latinos y que solo cuentan con un profesor de origen hispano. “Y allí no hay tanto apoyo para la población; no porque los profesores no quieran, sino porque no se dan abasto”.