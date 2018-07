Niños inmigrantes solos frente a la Corte: el video de dramatización que conmueve a las redes

Son días de extrema sensibilidad frente a un tema que sacude a Estados Unidos y los países de centroamérica. La imagen de niños desprotegidos, separados de sus padres y familias, enfrentando encierros en lugares esconocidos está en la cabeza de muchos pero no es posible ser testigos de los juicios que deciden su destino y el de sus padres. No se pueden introducir aparatos de grabación en las cortes, no puede verse la cara que ponen los niños frente a un juez de inmigración. Con esa realidad se topó la realizadora cinematográfica, Linda Freedman, y por eso decidió recrear un video.

Aunque es una dramatización, las redes sociales la han recibido como el llamado de atención que ella quería. El diseño de la idea se inició en 2014, pero el proyecto acaba de salir a la luz en un momento "devastadoramente apropiado, me siento aliviada e increíblemente agradecida de compartir finalmente la historia de los niños no acompañados, los olvidados, que no tienen a nadie que los guíe, abrace o sirva", explica Freedman en un texto compartido por la organización ICS.

ICS (Servicio de Consejeros de Inmigración, por sus siglas en inglés) es una firma de abogados sin fines de lucro dedicada a mejorar las vidas de los inmigrantes en Oregón y el suroeste de Washington desde hace 40 años. Brinda servicios a los inmigrantes, sus familias y comunidades con servicios legales de bajo costo, y opera un programa que atiende a menores detenidos no acompañados, según se presentan en su página web oficial. Allí también piden donaciones para continuar su labor.

Freedman cuenta que la idea se le ocurrió una mañana en su mesa de desayuno y comenzó a recopilar información. "Pasé meses hablando y filmando entrevistas con abogados pro bono que habían representado a niños no acompañados. Asistí a las audiencias de inmigración. Hablé con cualquiera que hubiera tenido alguna experiencia trabajando con niños no acompañados". Cuando supo que no podía filmar de ninguna manera dentro de un juicio, se desanimó y "colgó" el proyecto por un año.

Ahora se siente honrada de que su trabajo contribuya a visibilizar la tragedia que viven los niños solos en EEUU y agradece a la organización que sirve de plataforma. "Cuando un niño duele, todos nos duelen", escribe.