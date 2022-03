La policía lo retuvo en la cárcel para que ICE lo deportara, pero él tenía una 'green card'

“El recluso Neville Brooks ha pagado la fianza y está listo para ICE", se lee en un correo electrónico que un policía envió a dicha dependencia federal, describe la demanda. Por la noche, un oficial migratorio respondió que no tenían ninguna orden de deportación pendiente. Pero tampoco bastó para sacarlo de la cárcel. Esperaron hasta la mañana del 13 de agosto, cuando el mismo agente de ICE indicó que Brooks “tenía una tarjeta verde y no podía ser deportado”. Hasta las 8:22 am le permitieron irse.