Nebraska anuncia plan para un nuevo centro de detención de inmigrantes llamado 'Cornhusker Clink'

Nebraska anunció el martes sus planes para un centro de detención de inmigrantes en el remoto extremo suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente Donald Trump se apresura a ampliar la infraestructura necesaria para el aumento de las deportaciones.

El centro se llamará 'Cornhusker Clink', un juego de palabras con el apodo de Nebraska: "Estado Cornhusker" (en español: deshojadores de maíz); y "Clink", un antiguo término coloquial para decir 'cárcel'. El nombre sigue la línea de los centros de detención previamente anunciados, con referencias irónicas como "Alligator Alcatraz" y " Deportation Depot" en Florida.

El gobernador republicano Jim Pillen declaró que él y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campo de trabajo penitenciario de mínima seguridad existente en McCook, una ciudad remota de unos 7,000 habitantes en medio de las extensas praderas entre Denver y Omaha, para albergar a personas que esperan ser deportadas y que se encuentran detenidas para otros procedimientos migratorios. Se espera que se convierta en un centro del Medio Oeste para detenidos de varios estados.

"Se trata de mantener seguros a los habitantes de Nebraska, y a los estadounidenses de todo el país", declaró Pillen en un comunicado.

El centro tiene capacidad para 200 personas y se planea ampliar a 300. McCook se encuentra a unas 210 millas al oeste de Lincoln, la capital del estado.

“Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría encontrarse en la cárcel de Cornhusker de Nebraska. Evite ser arrestado y autodepórtese ahora usando la aplicación CBP Home”, declaró Noem en un comunicado aparte.

La agencia que dirige Noem publicó una foto en redes sociales que muestra mazorcas de maíz con gorras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, frente a la valla de una prisión.

El gobernador declaró posteriormente, en una conferencia de prensa en McCook, que el centro tendrá la ventaja de estar ubicado en una instalación ya existente y cerca de un aeropuerto regional. Comentó a los periodistas que desconocía si el centro albergaría tanto a mujeres como a hombres, o si se podría retener a niños y agregó que se enteró el viernes del interés del gobierno federal en las instalaciones.

El superintendente de la Patrulla Estatal de Nebraska, coronel Bryan Waugh (centro), flanqueado por el ayudante general de la Guardia Nacional, mayor general Craig W. Strong (izquierda), y el director del Departamento de Servicios Correccionales, Rob Jeffreys, habla sobre los planes para un nuevo centro de detención migratoria y un acuerdo para que la policía estatal aplique las leyes de inmigración en una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal de Nebraska en Lincoln, Nebraska, el martes 19 de agosto de 2025. Imagen Josh Funk/AP



Pillen también anunció que ordenará a la Guardia Nacional de Nebraska que brinde apoyo administrativo y logístico a los agentes de inmigración con sede en Nebraska. Participarán unos 20 soldados. Además, indicó que la Patrulla Estatal de Nebraska permitirá que seis agentes ayuden a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos.

Más centros de detención, más detenciones

La administración Trump está añadiendo nuevos centros de detención en todo el país para albergar al creciente número de inmigrantes que ha arrestado y acusado de estar en el país sin documentos. Los centros de ICE albergaban a más de 56,000 inmigrantes en junio, la mayor cantidad desde 2019, según la agencia AP.

Las instalaciones nuevas y planificadas incluyen el centro de detención remoto en los Everglades de Florida, conocido como 'Alligator Alcatraz', que abrió sus puertas el mes pasado. Está diseñado para albergar hasta 3,000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña. Durante su visita, Trump sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país.

El centro de Florida también ha sido objeto de impugnaciones legales por parte de abogados que alegan violaciones del debido proceso, incluyendo el derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados, acceso limitado a los tribunales de inmigración y malas condiciones de vida. Los críticos han intentado detener la construcción y las operaciones hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se prepara para abrir una segunda instalación, denominada 'Deportation Depot' ('Depósito de Deportación'), en una prisión estatal del norte de Florida. Se espera que cuente con 1,300 camas para inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2,000, según informaron funcionarios estatales.

Centros de detención de inmigrantes en Indiana y Tennessee

También la semana pasada, las autoridades de la localidad rural de Mason, en Tennessee, votaron a favor de aprobar acuerdos para convertir una antigua prisión en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada.

A pesar de las fuertes objeciones de residentes y activistas durante una polémica reunión pública, la administración Trump anunció a principios de este mes planes para un centro de detención de 1,000 camas en Indiana, que se denominaría 'Speedway Slammer' , lo que provocó una reacción negativa en el estado del Medio Oeste, sede de la carrera automovilística Indianápolis 500. Speedway habla de la famosa pista de Indianápolis Motor Speedway, donde se corre la Indy 500; y Slammer es una palabra que se usa informalmente para decir prisión.

Críticas a la creación de un centro de detención en Nebraska

El director de prisiones, Rob Jeffreys, afirmó que los 186 reclusos que se encuentran actualmente en el campo de trabajo McCook serán transferidos a otras instalaciones estatales en los próximos 45 a 60 días.

El centro reutilizado será administrado por el estado, pero será financiado por el gobierno federal. Jeffreys explicó que ya está habilitado y acreditado para albergar a prisioneros, por lo que los detenidos no serán alojados en tiendas de campaña ni en otros alojamientos temporales. El plan de Nebraska ya ha generado preocupación.

En un video publicado en redes sociales, la senadora estatal independiente Megan Hunt criticó la falta de transparencia en los planes para un centro de detención, citando su solicitud incumplida al gobernador y al poder ejecutivo de correos electrónicos y otros registros. “Lo primero que debemos hacer es proteger a nuestros vecinos, a las personas de nuestras comunidades que están siendo atacadas por estas personas horribles, que toman la decisión de encarcelar, detener y desaparecer a nuestros vecinos, familiares y amigos”, dijo Hunt.

Un pequeño grupo de manifestantes se sentaron en el pasillo frente a la oficina del gobernador el martes con carteles que decían: “No a la Nebraska nazi”. Una residente de Lincoln, Maghie Miller-Jenkins, dijo que no cree que un centro de detención de ICE sea una buena idea, y agregó que el estado debería abordar problemas como el hambre infantil y la falta de vivienda. “Este estado tiene muchas cosas en las que podría centrarse que beneficiarían a los electores”, declaró.