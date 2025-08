'Alligator Alcatraz': alcaldesa de Miami-Dade es criticada por su "inacción" contra el centro de detención de inmigrantes

El centro de detención de inmigrantes conocido como ' Alligator Alcatraz' , en el corazón de los Everglades, se ha convertido en un emblema de las políticas de deportación de inmigrantes de la administración Trump. La instalación, un grupo de carpas en una pista de aterrizaje para entrenamientos, ha sido objeto de numerosos señalamientos por violaciones de derechos humanos, problemas de salud pública y potenciales daños ambientales . Y en el medio del debate, la alcaldesa del condado Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, es acusada por activistas que consideran que no ha sido suficientemente firme para frenar el uso de esos terrenos bajo su jurisdicción.

Se calcula que el campamento actualmente puede albergar a unas 1,000 personas y que, de acuerdo con datos obtenidos por The Miami Herald , para mediados de julio tenía más de 700 detenidos viviendo en carpas, un tercio de ellos personas sin récord criminal o cargos pendientes ante la justicia.

' Alligator Alcatraz' está emplazado en el medio de los pantanos de los Everglades. Específicamente, en la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier (TNT) , en Ochopee, un área no incorporada del condado de Collier, Florida, y bajo administración del condado de Miami-Dade.

Miami-Dade en el centro del debate sobre 'Alligator Alcatraz'

Los terrenos sobre los que se instaló el centro de detención de inmigrantes han hecho que la alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, sea criticada por muchos activistas que la acusan de no estar tomando acciones firmes contra el uso de la tierra, tomada por la gobernación de Florida.

Decenas de organizaciones de Florida y del país piden el cierre de la instalación. "El campamento de detención de inmigrantes en Miami no es solo un fracaso político, sino un flagrante atentado contra los derechos humanos en un país que ya no respeta las protecciones constitucionales ", declaró Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response (DCSR), una ONG que atiende a comunidades marginadas del condado. "Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro patio trasero".

La alcaldesa Levine Cava bajo fuego cruzado

"Ha sido frustrante, porque la alcaldesa mantiene que ella no tiene ningún tipo de autoridad para tomar como acción concreta", dijo a Univision Noticias Thomas Kennedy, vocero de FLIC .

La alcaldesa solicitó visitar la instalación y obtener informes semanales antes del 28 de julio de 2025, pero la respuesta oficial no llegó. “Como propietario legal de este sitio, el condado tiene derecho a realizar inspecciones y supervisar cualquier operación en curso, incluidas las iniciadas bajo declaraciones de emergencia”, escribió Levine Cava.

FLIC y otras organizaciones aliadas han presionado a Levine Cava para que el condado de Miami-Dade demande por el terreno al gobernador Ron DeSantis, un republicano de línea dura contra la inmigración. Kennedy explicó que la demanda propuesta no se basaría en cuestiones de inmigración o las condiciones del sitio, sino en el uso de la tierra: "Sería básicamente lo que se llama en inglés a land use lawsuit (demanda por uso de terrenos), porque el condado no ha obtenido ningún tipo de renumeración o pago por el uso del sitio".