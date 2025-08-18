Qué pasó en la audiencia en Florida sobre el trato a los inmigrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz'

Video Denuncian traslado de inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros estados antes de sus citas en corte

Un juez federal de Florida escuchó este lunes argumentos en una de las demandas contra el centro de detención de inmigrantes de los Everglades de Florida, 'Alligator Alcatraz'. No emitió una decisión. El reclamo de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contemplaba la falta de acceso de los inmigrantes a sus abogados.

Esta es la segunda demanda en contra de 'Alligator Alcatraz'. Los abogados de ACLU y otras organizaciones buscaban una medida cautelar que garantice a los detenidos en ese centro el acceso a conversaciones y reuniones confidenciales con sus abogados que, aseguran, no están siendo permitidas.

Las autoridades de Florida niegan que esto sea así. En un correo a Univision Noticias, la subdirectora de Comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, aseguró que los "detenidos tienen acceso a teléfonos y contacto libre con sus abogados en cualquier momento".

Explicó que los inmigrantes pueden pedir ver a sus abogados y que el encuentro debe concretarse a través de una petición por correo electrónico.

En la audiencia de este lunes, los abogados del estado de Florida dijeron que desde el 15 de julio, cuando las videoconferencias comenzaron en el centro de detención, se ha otorgado permiso a cada una de las solicitudes hechas.

Agregaron que las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. "Cada día que pasa hay más acceso", dijo a la corte Nicholas J.P. Meros, abogado por el estado de Florida.

Los abogados de los inmigrantes han reclamado que escriben al correo designado, pero no siempre reciben respuestas con fechas de citas concertadas. Y que incluso cuando les asignan fechas, los encuentros entre abogados y clientes —ya sea por teléfono, correo o videoconferencia— no son privados o confidenciales, y que son más restrictivos que en otros centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las organizaciones reclamaron además que los funcionarios de 'Alligator Alcatraz' van celda por celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes voluntarias de deportación sin que puedan consultar a sus abogados.

" Lo que está sucediendo en 'Alligator Alcatraz' no es normal", dijo a la corte Eunice Cho, consejera de ACLU para el Proyecto Nacional de Prisiones y abogada líder en el caso.

Pero antes de entrar en los pedidos fuertes de las organizaciones, el juez de distrito del Distrito Sur de Florida, Rodolfo Ruiz II, designado por Trump, pidió analizar un punto previo: la jurisdicción de la corte para decidir sobre la demanda.

Los abogados estatales y federales argumentaron que, si bien la aislada pista de aterrizaje donde se construyó el centro pertenece al condado Miami-Dade, el Distrito Sur de Florida no es la jurisdicción adecuada, ya que la instalación se encuentra en el vecino condado de Collier, ubicado en el Distrito Central del estado.

La audiencia finalizó sin que el juez emitiera un fallo.

Las partes acordaron que, si las denuncias contra el estado se trasladan a otra jurisdicción, también deberían hacerlo las denuncias contra el gobierno federal. No quedó claro cómo afectaría al resultado final la transferencia del caso a otro juez.

La audiencia sobre el acceso legal de los detenidos a sus abogados ocurre al mismo tiempo que otro juez evalúa otra demanda por el efecto ecológico que la construcción del centro va a tener en la zona.

Mientras tanto, el gobernador del estado, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que se prepara para abrir un segundo centro de detención para inmigrantes en una prisión estatal al norte de Florida, también al estilo de 'Alligator Alcatraz' y al que dijo que llamará 'Deportation Depot'.