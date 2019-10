La mayoría de quienes pidan la ciudadanía ahora es probable que no voten en el 2020

Las más rápidas

El otro muro

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que, para garantizar que el nuevo ciudadano pueda juramentarse, registrarse y recibir su credencial como elector en las oficinas que demoran menos de un año el trámite, deben hacer la petición ahora y no esperar, porque cualquier retraso puede dejarlo fuera de la contienda.

“En el último año de (Barack) Obama (2016) la USCIS había rebajado el tiempo de procesamiento a 6 meses”, dijo Ben Monterroso, de la organización Poder Latinex. “Estas demoras ponen en evidencia el otro muro que está levantando el presidente (Donald) Trump, para que nuestra comunidad no participe, no vote y no elija”, agregó.