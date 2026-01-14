Ice Minnesota: Jueza rechaza restringir trabajos de ICE en el estado y familia de Renne contrata al mismo buffet de George Floyd Después de la muerte de Renee Good a mano de un agente de ICE, la familia acusó a los agentes de haber matado a la joven de 37 años.



Video "Recordemos a Renee Nicole Good": El mensaje en las protestas contra ICE en Caroilna del Norte

Después de la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE en el estado de Minnesota, éste ha estado en el centro de la conversación por las prácticas de los agentes de migración. Y varios temas se desarrollan alrededor, hoy te contamos en Univision.

Hoy, una jueza federal rechazó restringir, por ahora, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, esto después de que las autoridades estatales presentaron una demanda federal para bloquear la llegada de más agentes, así como frenar sus acciones.

PUBLICIDAD

Al respecto, la jueza Katherine Menéndez no tomó una decisión definitiva sobre la solicitud de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul

Familia de Renne contrata a buffet del caso de George Floyd

En tanto, la familia de Renee Good acusó a los agentes de inmigración de matar a la joven de 37 años y madre de 3 niños.

Informó que contrataron al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd: Chicago Romanucci & Blandin, esto para exigir respuestas y responsabilidad de ICE.

George Floyd también muerto a manos de un policía blanco, Derek Chauvin, el 25 de mayo de 2020, quien lo asfixió cuando puso su rodilla sobre su cuello.

Su familia indicó en un comunicado:



Queremos que Renee sea recordada como un agente de paz



Renee Nicole Good se definía como: