Ice

Minnesota: Jueza rechaza restringir trabajos de ICE en el estado y familia de Renne contrata al mismo buffet de George Floyd

Después de la muerte de Renee Good a mano de un agente de ICE, la familia acusó a los agentes de haber matado a la joven de 37 años.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video "Recordemos a Renee Nicole Good": El mensaje en las protestas contra ICE en Caroilna del Norte

Después de la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE en el estado de Minnesota, éste ha estado en el centro de la conversación por las prácticas de los agentes de migración. Y varios temas se desarrollan alrededor, hoy te contamos en Univision.

Hoy, una jueza federal rechazó restringir, por ahora, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, esto después de que las autoridades estatales presentaron una demanda federal para bloquear la llegada de más agentes, así como frenar sus acciones.

PUBLICIDAD

Al respecto, la jueza Katherine Menéndez no tomó una decisión definitiva sobre la solicitud de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul

Familia de Renne contrata a buffet del caso de George Floyd

Más sobre Ice

Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave"
1 mins

Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave"

Inmigración
Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento
2 mins

Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento

Inmigración
Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas
1 mins

Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas

Inmigración
Fue arrestada por ICE y dos días después su hijo murió de cáncer. No se pudo despedir de él
1:19

Fue arrestada por ICE y dos días después su hijo murió de cáncer. No se pudo despedir de él

Inmigración
“¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis
1:11

“¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis

Inmigración
Fue detenida después de comer en un Taco Bell: sus abogados dicen que es ciudadana estadounidense
1:45

Fue detenida después de comer en un Taco Bell: sus abogados dicen que es ciudadana estadounidense

Inmigración
Tiene más de 40 años en EEUU y después de una audiencia sobre su residencia permanente fue detenida
1:15

Tiene más de 40 años en EEUU y después de una audiencia sobre su residencia permanente fue detenida

Inmigración
Detenciones, redadas, protestas: las imágenes del panorama migratorio en 2025
1:21

Detenciones, redadas, protestas: las imágenes del panorama migratorio en 2025

Inmigración
Agentes de ICE intentaron detener a dos trabajadores, pero ellos se negaron a bajar de un tejado
0:56

Agentes de ICE intentaron detener a dos trabajadores, pero ellos se negaron a bajar de un tejado

Inmigración
Aun con residencia, agentes rompieron los vidrios de su auto, la sometieron al piso y la arrestaron
2:20

Aun con residencia, agentes rompieron los vidrios de su auto, la sometieron al piso y la arrestaron

Inmigración

En tanto, la familia de Renee Good acusó a los agentes de inmigración de matar a la joven de 37 años y madre de 3 niños.

Informó que contrataron al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd: Chicago Romanucci & Blandin, esto para exigir respuestas y responsabilidad de ICE.

  • George Floyd también muerto a manos de un policía blanco, Derek Chauvin, el 25 de mayo de 2020, quien lo asfixió cuando puso su rodilla sobre su cuello.

Su familia indicó en un comunicado:

Queremos que Renee sea recordada como un agente de paz


Renee Nicole Good se definía como:

Poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; experimentando en Minneapolis, Minnesota

Notas Relacionadas

Retiran del mercado barras de chocolate por posible contaminación de salmonela

Retiran del mercado barras de chocolate por posible contaminación de salmonela

Noticias Univision
2 min

Notas Relacionadas

Andrea Legarreta aparece en foto con su nuevo novio, Erik Rubín y sus hijas; así posaron todos juntos

Andrea Legarreta aparece en foto con su nuevo novio, Erik Rubín y sus hijas; así posaron todos juntos

Famosos
2 min
Relacionados:
IceOperativos de ICENoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX