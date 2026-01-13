FDA

Retiran del mercado barras de chocolate por posible contaminación de salmonela

El producto se vendió en línea y a través de distribuidores minoristas en todo el país desde el pasado 15 de septiembre.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores por e l retiro del mercado de un lote de barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry debido a una posible contaminación por salmonella.

En un comunicado, la FDA detalló que el fabricante retiró de forma voluntaria del mercado un lote de su barra de chocolate endulzada con dátiles y hojas de menta de 59 gramos.

Dicho producto ha estado disponible para su compra en línea y a través de distribuidores minoristas seleccionados en todo el país desde el pasado 15 de septiembre de 2025.

¿Cómo identificar la barra de chocolate?

El producto retirado se puede identificar por la marca Spring & Mulberry, el color de la caja verde azulado, el sabor y el código de lote #025255.

"El c ódigo de lote aparece en la parte posterior del empaque y en el envoltorio interior. Vea un ejemplo del empaque y el código de lote a continuación", instruyó la FDA a los consumidores.

Así detectaron la posible contaminación

El potencial de contaminación se detectó tras análisis de rutina realizado por un laboratorio externo, informó el fabricante a la FDA.

No obstante, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni efectos adversos para la salud derivados del consumo de dichas barras de chocolate.

¿Qué es la salmonela y cuáles son sus síntomas?

La Salmonella es un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas infectadas con salmonela pueden presentar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos raros, la infección puede provocar que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis.

Las personas que presenten estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato. "Se solicita a los clientes que hayan comprado el producto afectado que lo desechen", añadió la FDA.

