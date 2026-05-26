Encuentran a 20 migrantes, incluidos 4 menores, ocultos en un tráiler en Texas: eran de México y Guatemala

Al detener la marcha, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron capturarlo de manera inmediata. Tras asegurar al sospechoso, los oficiales procedieron a revisar la cabina del tráiler y descubrieron a las 20 personas ocultas en el área del camarote. El grupo de migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de México y Guatemala, entre los cuales se identificó a cuatro menores de edad. Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo de 2026, poco después de las 6:00 p.m.