Encuentran a 20 migrantes, incluidos 4 menores, ocultos en un tráiler en Texas: eran de México y Guatemala
En el marco de la estrategia de seguridad Operation Lone Star, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvieron a un ciudadano mexicano que transportaba a 20 migrantes de forma ilegal en el dormitorio de un camión de carga
Un patrullero del DPS detuvo un tráiler Volvo de color blanco para una revisión de tráfico en la carretera Interestatal 35 (IH-35), a la altura del marcador de milla 28.
Al detener la marcha, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron capturarlo de manera inmediata. Tras asegurar al sospechoso, los oficiales procedieron a revisar la cabina del tráiler y descubrieron a las 20 personas ocultas en el área del camarote. El grupo de migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de México y Guatemala, entre los cuales se identificó a cuatro menores de edad. Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo de 2026, poco después de las 6:00 p.m.
Cargos contra el conductor
El chofer fue identificado como Miguel Ángel Velázquez Chávez, de 25 años y de nacionalidad mexicana. Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel del condado Webb, donde enfrenta cargos por:
Evasión de arresto
Tráfico de personas
La División de Investigaciones Criminales (CID) del DPS informó que el caso continúa bajo investigación para determinar el origen y destino final de la operación de contrabando.