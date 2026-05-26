México

Encuentran a 20 migrantes, incluidos 4 menores, ocultos en un tráiler en Texas: eran de México y Guatemala

En el marco de la estrategia de seguridad Operation Lone Star, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvieron a un ciudadano mexicano que transportaba a 20 migrantes de forma ilegal en el dormitorio de un camión de carga

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Por:N+ Univision
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Un patrullero del DPS detuvo un tráiler Volvo de color blanco para una revisión de tráfico en la carretera Interestatal 35 (IH-35), a la altura del marcador de milla 28.

Al detener la marcha, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron capturarlo de manera inmediata. Tras asegurar al sospechoso, los oficiales procedieron a revisar la cabina del tráiler y descubrieron a las 20 personas ocultas en el área del camarote. El grupo de migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de México y Guatemala, entre los cuales se identificó a cuatro menores de edad. Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo de 2026, poco después de las 6:00 p.m.

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Cargos contra el conductor

El chofer fue identificado como Miguel Ángel Velázquez Chávez, de 25 años y de nacionalidad mexicana. Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel del condado Webb, donde enfrenta cargos por:

Evasión de arresto

Tráfico de personas

La División de Investigaciones Criminales (CID) del DPS informó que el caso continúa bajo investigación para determinar el origen y destino final de la operación de contrabando.

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