Ciudadanía

¿Hay programa para que inmigrantes indocumentados se sumen al Ejército a cambio de ciudadanía?

La embajada de EEUU en México habló sobre un video que afirma que migrantes indocumentados que se unan al Ejército estadounidense podrían obtener un estatus migratorio legal

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Por:N+ Univision
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Video Trump justifica ataques a Irán para frenar ambiciones nucleares del país

La embajada de Estados Unidos en México publicó este miércoles 18 de marzo de 2026 un mensaje por un video que circula en redes sociales, en el cual se ofrece la ciudadanía americana a cambio de enlistarse en el Ejército.

En N+ Univision publicamos anteriormente este contenido sobre si es necesario inscribirte al Ejército por la guerra en Irán, en caso de que seas inmigrante indocumentado.

Video Padre e hijo son detenidos por agentes federales al interior de su casa en Oakland

¿Hay campaña para obtener ciudadanía americana?

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La embajada afirmó este miércoles que es falso el video que circula en redes sociales, el cual señala que los inmigrantes indocumentados que se unan al Ejército estadounidense podrían obtener la ciudadanía americana.

"Las reglas establecen que solo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (con green card) pueden enlistarse en las Fuerzas Armadas", indica el mensaje de la embajada, divulgado en redes sociales.

La delegación diplomática recuerda que no es posible unirse al Ejército para obtener una visa o estatus migratorio.

También advierten que "los coyotes suelen difundir rumores como este para atraer clientes y promover el cruce ilegal" de la frontera desde México hacia Estados Unidos.

Los requisitos para el ingreso a las Fuerzas Armadas de EEUU varían por rama militar, pero debe ser un ciudadano estadounidense o residente.

El sitio web del gobierno federal recuerda que "si usted es un extranjero residente permanente legal, que desea entrar al ejército (Army) u otra rama de las Fuerzas Armadas", también debe cumplir requisitos como "hablar, leer y escribir inglés con fluidez" y "residir actualmente en los Estados Unidos".

"No se puede enlistar en el Ejército con el propósito de entrar a los Estados o para obtener una visa", indica el sitio web.

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