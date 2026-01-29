CBP CBP detiene importaciones de Finca Monte Grande: ¿De qué señalan a empresa mexicana? CBP detalló que detendrá “con efecto inmediato” el café cosechado por Finca Monte Grande. en todos los puertos de entrada de los Estados Unidos.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ( CBP) emitió una orden de retención de liberación contra el café cosechado por Finca Monte Grande, una finca cafetera mexicana, por presunto trabajo forzado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos emitió esta orden de retención de liberación debido a presuntas “violaciones del artículo 19 U.S.C. § 1307, la ley que prohíbe la entrada en los Estados Unidos de productos fabricados con trabajo forzoso”.

Detalló que cuando la CBP tiene “pruebas que indican que los productos importados se han fabricado con trabajo forzoso, la agencia actúa para detener esos envíos mediante orden de retención de liberación”.

CBP aseguró que esta orden de retención de liberación es el resultado de una investigación y revisión que hizo de las pruebas justificativas las cual enumeró como:

Transcripciones de entrevistas a profundidad

Cuestionarios de entrevistas

Informes de organizaciones internacionales y no gubernamentales

Informes de medios de comunicación de fuente abierta.

Dijo que en conjunto, las pruebas demostraron que “los empleados de Finca Monte Grande están sujetos a seis indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo: abuso de vulnerabilidad, retención de salarios, retención de documentos de identidad, horas extras excesivas, servidumbre por deudas y condiciones de trabajo y de vida abusivas”.

Hasta el momento la compañía no se ha referido a las acusaciones que hizo CBP sobre presuntos trabajos forzados. N+ Univision se puso en contacto con la empresa que dijo no saber sobre la situación.

