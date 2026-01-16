México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia
El Consulado General de México en Atlanta lamentó la muerte del connacional
Video Se reabren casos de hombres muertos en custodia de ICE, un mexicano y un cubano
El Consulado General de México en Atlanta pidió a Estados Unidos que esclarezca la muerte de un mexicano custodiado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), te detallamos qué dijeron sobre el caso en Georgia.
En ese sentido, detalló que se encuentra en "coordinación" con las autoridades de EE UU para que aclaren lo sucedido y lamentaron la muerte del mexicano en un centro migratorio ubicado en Georgia.
