Cambiar Ciudad
Inmigración

Biden y López Obrador pactan "medidas inmediatas" para reducir la migración irregular sin concretar cuáles

Los presidentes de Estados Unidos y México tuvieron una llamada telefónica el domingo en la que también se comprometieron a "promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración" en el continente.

Por:
Univision y Agencias
Video Posible estatus legal para indocumentados casados con ciudadanos de EEUU, ¿una "curita" para el problema migratorio?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron tomar "medidas concretas" para reducir "los cruces fronterizos irregulares", según una declaración conjunta difundida este lunes.

Biden y López Obrador mantuvieron una llamada telefónica el domingo en la que se comprometieron además a "promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración" en el continente y coincidieron en que "aumentar la prosperidad y la seguridad" regional es de vital importancia para abordar a largo plazo la crisis migratoria.

PUBLICIDAD

La administración Biden, que no ha detallado cuáles son estas "medidas inmediatas", presionó a finales del año pasado a México para que endureciera los operativos para interrumpir las rutas que los migrantes emprenden hacia el norte, especialmente sobre trenes de carga, después de que se registraran cifras récord de cruces fronterizos.

A esos operativos atribuyen funcionarios estadounidenses y expertos el que desde principios de año, las cifras de interceptaciones de migrantes en la frontera hayan disminuido hasta ser de las más bajas de la presidencia Biden.

Notas Relacionadas

Cómo el senador Álex Padilla se ha convertido en el mayor defensor de los inmigrantes en el Partido Demócrata

Cómo el senador Álex Padilla se ha convertido en el mayor defensor de los inmigrantes en el Partido Demócrata

Elecciones en Estados Unidos 2024
6 min

Más sobre Inmigración

Gobierno de Trump EN VIVO: México suspende temporalmente envíos de paquetes a EEUU
20 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: México suspende temporalmente envíos de paquetes a EEUU

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes
9 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes

Política
'Alligator Alcatraz': el gobierno de Trump busca mantener abierto el cuestionado centro de detención de inmigrantes
4 mins

'Alligator Alcatraz': el gobierno de Trump busca mantener abierto el cuestionado centro de detención de inmigrantes

Política
Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades
19 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades

Política
Juez amplía orden que prohíbe a Trump negar fondos a 34 ciudades y condados "santuario"
21 Historias
LiveBlog

Juez amplía orden que prohíbe a Trump negar fondos a 34 ciudades y condados "santuario"

Política
Qué significa que EEUU mantendrá "investigación continua" a más de 55 millones de extranjeros con visas
5 mins

Qué significa que EEUU mantendrá "investigación continua" a más de 55 millones de extranjeros con visas

Política
ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
California aprueba primer paso para modificar sus distritos electorales en respuesta a la acción de Texas
23 Historias
LiveBlog

California aprueba primer paso para modificar sus distritos electorales en respuesta a la acción de Texas

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa de distritos electorales que favorece al Partido Republicano
18 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa de distritos electorales que favorece al Partido Republicano

Política
La "fórmula Gallego" para los demócratas: balance entre seguridad y humanidad en inmigración
8 mins

La "fórmula Gallego" para los demócratas: balance entre seguridad y humanidad en inmigración

Política


Esta reducción, además, va contra el aumento habitual que suele registrarse en primavera y no queda claro si es una tendencia que se sostendrá: justo la semana pasada más de 1,000 migrantes llegaron a bordo del tren de carga conocido como 'La Bestia' a Ciudad Juárez (Chihuahua), al norte de México, fronteriza con El Paso (Texas).

López Obrador y Biden tratan de atajar la crisis migratoria

La tensión entre Estados Unidos y México por la migración fronteriza ha aumentado en medio de las campañas de las elecciones presidenciales que ambos países celebran este año.

Según indicó López Obrador en su conferencia matutina del lunes, la llamada tuvo lugar porque las autoridades estadounidenses "pidieron la comunicación" pero, agregó el presidente, que es una de las muchas conversaciones que han tenido lugar entre ambos. "Nos comunicamos periódicamente, yo le busco, él me busca, platicamos", dijo.

Notas Relacionadas

A México llegan miles de inmigrantes, pero sus políticos apenas abordan el tema en la recta final de las elecciones

A México llegan miles de inmigrantes, pero sus políticos apenas abordan el tema en la recta final de las elecciones

Elecciones en Estados Unidos 2024
8 min


El flujo migratorio por Centroamérica y México rompió récords en 2023 con más de medio millón de personas que cruzaron la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con destino a Estados Unidos. El número de migrantes que llegaron a la frontera sur estadounidense llegó a ser de hasta 12,000 migrantes al día en algunos puntos.

PUBLICIDAD

El tema sigue preocupando mucho al presidente estadounidense, inmerso en una intensa campaña electoral para su reelección y en la que la inmigración es uno de los puntos centrales.

“Se va avanzando y es buena la relación con el presidente Biden”, dijo López Obrador, quien se jactó del éxito de las iniciativas puestas en marcha para convencer y persuadir a las personas de no migrar de manera irregular. Entre estas medidas mencionó los programas sociales para atajar las causas de la migración.

Con información de AFP, EFE y AP.


Relacionados:
InmigraciónJoe BidenAndrés Manuel López Obrador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX