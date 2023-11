Fue a renovar su pasaporte y le quitaron la nacionalidad estadounidense

"Soy médico. He estado aquí toda mi vida. He pagado mis impuestos. He votado por presidentes. He servido a mi comunidad en el norte de Virginia. Durante la pandemia, estuve trabajando, poniéndome en riesgo a mí mismo, poniendo en riesgo a mi familia. Así que cuando te dicen después de 61 años, 'Oh, hubo un error, ya no eres ciudadano estadounidense', es realmente, realmente impactante", contó a Post.