Más de 500 familias todavía no han sido reunificadas a casi un mes de la orden dada por una corte

Las razones de Trump

Si bien no existe una política que norme las separaciones de indocumentados que llegan a la frontera en busca de asilo, el gobierno ordenó levantarle cargos criminales por ingreso ilegal para entonces separarlos de sus pequeños mientras los padres van a juicio.

Daños colaterales

Últimos datos

"Estos incidentes incluye padres a quienes se les dijo que necesitaban aceptar su deportación y no buscar asilo político para ser reunificados con sus hijos, y padres a los que se les pidió firmar documentos que no entendían y en idiomas que no hablan, que hizo que renunciaran a su derecho", señaló Lee Gelernt, abogado de ACLU.