ICE quiere deportar a una mamá con su hija estadounidense enferma: los médicos alertan que la niña morirá si no es tratada en EEUU

Hay días en los que América Pérez no come y ni puede hablar. Que Yoselin, su hija estadounidense de 11 años, siga con vida depende completamente de que ambas puedan quedarse en Estados Unidos. Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quiere deportar a esta madre mexicana con su hija: el 8 de mayo debe presentarse a las 8:00am con el comprobante de solicitud del pasaporte para Yoselin, se lee en una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartida por sus abogados.

Yoselin Mejía Pérez sufre un desorden hereditario conocido como la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (Maple Syrup Urine Disease o MSUD, en inglés). Esta condición hace que el cuerpo no pueda metabolizar tres aminoácidos específicos que están en los alimentos proteícos. Así que esos aminoácidos se convierten en toxinas en la sangre que pueden causar daños severos a su salud.

"Si ella se enferma, podemos proveerle tratamiento de cuidado intensivo necesario para minimizar el riesgo de daño neurológico y muerte", explica Garganta. "Yoselin necesita estar en los Estados Unidos con su madre para mantener bajo control su MSUD. Aquí tiene acceso a la comida especial que necesita, a sus fórmulas metabólicas especiales y al cuidado de su equipo de salud (...) Ha sufrido complicaciones mínimas hasta la fecha por nuestra terapia de nutrición médica. No sobreviviría sin el cuidado que recibe actualmente".

América no quiere ser deportada y tampoco quiere que su hija se vaya de Estados Unidos. "Pido que me dejen quedarme por mi niña, porque ella necesita cuidados médicos", ruega la madre.

Univision Noticias consultó a ICE y al DHS sobre el caso de América Pérez. No hubo respuesta.

La travesía de América en EEUU

América Pérez llegó a Estados Unidos en 2009 con una visa de trabajo H-2B, narra su abogada. Esa visa le permitió estar empleada por más de un año en una granja en Georgia junto a su esposo. Pero en ese tiempo fue víctima de trabajo forzado. Bennett cuenta que sus jefes le quitaron el pasaporte con la visa, y la hicieron trabajar en turnos de 50 o 60 horas semanales y no de 40, como le habían prometido.

Esas violaciones de derechos humanos sustentan su caso de tráfico humano, que podría beneficiarle con una visa T —para víctimas de delitos serios que cooperen con las autoridades en las investigaciones— y abrirle un posible camino a la residencia permanente. "Ella tiene una vía para quedarse en el país a pesar de su historia migratoria", explica la abogada, que introdujo la petición en enero de 2025. "Sólo necesitamos tiempo para que la visa T sea aprobada. Y lo triste, además de toda la situación, es que si se va de Estados Unidos, no calificará más para la visa T".

Los abusos que sufrió América Pérez en esa granja dejaron en ella un desorden de estrés postraumático, depresión y ansiedad, según un informe realizado por un psicólogo para sustentar el caso. El nombre de la granja no es mencionado en esta historia porque el caso está en litigio.

La abogada explica que América Pérez tiene además un grillete en el tobillo, que le permite a ICE ubicarla en tiempo real: "Ella no es una criminal, se reporta con ICE, está en sus sistemas. No hay razón para que se vaya".

Ahora la madre se encuentra frente al mismo temor de perder a Yoselin. La vida de su hija depende de su tratamiento en Florida, del acceso a sus médicos y a las fórmulas. "Si yo estuviera sola, no me importaría que me boten a mi país, pero es por la niña", dice América Pérez, quien está a cargo de Yoselin por completo. Ella le prepara la comida acorde con las instrucciones médicas: es la única que sabe cómo mezclar la fórmula especial y cuál es la dieta de la niña. Ella la lleva a las citas con los especialistas y también es la única que trabaja para mantenerla. Su esposo se encuentra en prisión.