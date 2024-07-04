Más de 10,000 nuevos ciudadanos se juramentan durante los festejos del Día de la Independencia

Video Tres mitos relacionados con el asilo en EEUU que debes tener en cuenta si quieres pedirlo

Los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos se celebran por todo lo alto y este año incluyen más de 195 ceremonias de naturalización y la juramentación de unos 11,000 nuevos ciudadanos. Así lo informa el servicio de inmigración.

PUBLICIDAD

La temporada de juramentaciones por las fiestas patrias arrancó el pasado 28 de junio y finaliza el viernes 5 de julio, para luego continuar con la programación regular de acuerdo con el calendario de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

“Estas ceremonias demuestran nuestro compromiso de dar la bienvenida a los inmigrantes y promover los beneficios de la ciudadanía estadounidense para todos los que son elegibles”, dijo la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad nacional (USCIS).

Los números del 2023

Durante el año fiscal 2023, que arrancó el 1 de octubre de 2022 y finalizó el 30 de septiembre del año pasado, USCIS dio la bienvenida a 878,500 nuevos ciudadanos estadounidenses.

“Hasta el momento, en lo que va del año fiscal 2024, se han naturalizado 589,400 nuevos ciudadanos y se ha logrado un progreso significativo en la reducción del total de casos de naturalización pendientes”, precisó la agencia.

“En USCIS tenemos el privilegio de administrar el Juramento de Lealtad a miles de nuevos ciudadanos durante la celebración del Día de la Independencia", dijo la abogada Ur M. Jaddou, directora de USCIS. “Estos nuevos ciudadanos agregan diversidad y carácter a nuestra gran nación, y estamos comprometidos a ayudar a quienes son elegibles a experimentar las libertades de las que disfrutamos como ciudadanos estadounidenses”.

Al 31 de marzo, USCIS tenía acumuladas 455,661 solicitudes N-400 de ciudadanías por naturalización y 7,323 peticiones hechas por militares. El promedio de procesamiento es de unos seis meses si el caso no requiere evidencias adicionales para cumplir con los requisitos.

PUBLICIDAD

Los festejos cada año

USCIS dijo que cada 4 de julio “celebramos el día en que el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de la Independencia en 1776, declarando a las 13 colonias una nueva nación: Estados Unidos de América”.

La agencia dijo que “tiene una orgullosa tradición de conmemorar esta ocasión trascendental celebrando ceremonias especiales de naturalización con el tema del Día de la Independencia en todo el mundo”. Y que, a través de estas ceremonias, “USCIS honra y reconoce el compromiso y las contribuciones de nuestros nuevos ciudadanos estadounidenses”.

Entre los eventos del 2024 destacan ceremonias especiales de naturalización en la capital, el Distrito de Columbia. “El 4 de julio, el asistente auxiliar del presidente, Blas Núñez-Neto, participará en una ceremonia en Mount Vernon, hogar de George Washington”, se lee en la lista de festejos.

Otras ceremonias adicionales del Día de la Independencia se celebraron y se llevarán a cabo en otros lugares, entre ellos el Acorazado New Jersey, el Parque Nacional Gateway Arch en Misuri y el Fuerte Clatsop en Oregón. Vea aquí la lista completa de juramentaciones de nuevos ciudadanos estadounidenses.

Países de Latinoamérica con más ciudadanos estadounidenses en 2022

México: 128,878

Cuba: 46,913

Rep. Dominicana: 34,525

El Salvador: 21,453

Colombia: 18,889

Haiti: 18,001

Brasil: 13,203

Venezuela: 11,497

Guatemala: 10,912

Perú: 10,822

Ecuador: 10,100

Honduras: 8,403

Nicaragua: 4,609

Argentina: 4,163

Costa Rica: 2.026

Chile: 1,862

Bolivia: 1,753

Panamá: 1,357

Belize: 1,163

Uruguay: 1,038

Paraguay: 389

PUBLICIDAD

Campaña ‘Hazte Ciudadano’

En septiembre del año pasado, Televisa Univision lanzó la campaña ‘Hazte Ciudadano’, cuyo objetivo es “empoderar” a los hispanos de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de este año.

“Televisa Univision está muy comprometida con empoderar y educar a la comunidad hispana, así como con mejorar sus vidas”, dijo en esa ocasión Teri Arvesu González, vicepresidenta principal de Impacto Social y Sustentabilidad de la cadena hispana más grande de Estados Unidos. “Obtener la ciudadanía tal vez sea el paso más importante para que cualquier inmigrante pueda conseguir representación y tener influencia en el futuro de Estados Unidos”, precisó.

Convertirse en ciudadano es el primer paso para poder votar, sostiene la principal cadena televisiva hispana de Estados Unidos. Según datos del Centro de Investigaciones Pew, se estima que 34.5 millones de hispanos son elegibles para votar en las elecciones de noviembre de 2024, cuando los votantes estadounidenses acudirán a las urnas para elegir presidente, una nueva Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernadores y miles de autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con los datos de Pew, la proyección de votantes supera a los electores negros en casi 2 millones, “lo que convierte a los latinos en el bloque racial y étnico de votantes más grande del país”, señala la campaña.

Naturalizaciones entre 2011 y 2022