Ni un "no puedo respirar" más: la muerte de George Floyd destapa una ola de casos de abuso policial en EEUU

Y es que, en 2019, hubo solo 27 días en los que un agente no causó la muerte de una persona , de acuerdo con datos recopilados en una base de datos por activistas de Mapping Police Violence (MPV). Al mirar las cifras, son los afroestadounidenses quienes tienen 3 veces más chances de morir en un incidente con la policía cuando se compara con los blancos, de acuerdo al análisis de MPV.

"Lincharon a mi hermano"

De todas las muertes a manos de policías en la base de datos de MPV, en el 99% de los casos no hubo imputación de cargo alguno contra un policía. Solo cuatro fueron acusados. De esos, solo uno fue convicto.

"George no estaba dañando a nadie ese día. No merecía morir por un billete de $20. Les pregunto, ¿acaso eso es lo que vale un hombre negro? ¿$20? Estamos en el 2020. Es suficiente (y) depende de ustedes que esta muerte no haya sido en vano", lamentó.