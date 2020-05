Legisladores californianos buscan ampliar el programa de alivio de coronavirus para indocumentados

Respaldo de defensores de inmigrantes

“ En California debemos tener programas que beneficien a todos y no se excluya a nadie de nuestras comunidades”, dijo Durazo. “En la primera vez le pedimos ayuda al gobernador para la distribución de $75 millones; eso es bueno para quienes van a recibir asistencia, pero no es suficiente para sobrevivir durante esta crisis (del coronavirus); no será fácil lograrlo, pero nuestra meta es que se incluya a los indocumentados, y que no se les excluya”.