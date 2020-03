La 'tolerancia cero' causa que el servicio de inmigración demore más tiempo en procesar solicitudes

Tiempos de espera

Promedio alto

Otros atrasos

Entre las causas de desaprobación de solicitudes, la asociación de abogados menciona mayor rigurosidad en el proceso de adjudicaciones. Cita como ejemplo el que un extranjero deje en blanco un campo no relacionado en lugar de marcarlo como "N/A".

Ciudadanías demoradas

“En el último año de (Barack) Obama (2016) la USCIS había rebajado el tiempo de procesamiento a 6 meses”, dijo Ben Monterroso, de la organización Poder Latinex. “Estas demoras ponen en evidencia el otro muro que está levantando el gobierno para que nuestra comunidad no participe, no vote y no elija”, agregó.