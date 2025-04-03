Crece la indignación por el caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado por un error de ICE

Video ¿Tiene opciones legales el padre hispano deportado a El Salvador por un "error administrativo" de ICE?

En los 22 días que han pasado desde que Kilmar Abrego García, residente en Maryland, fue deportado por error a una violenta prisión de El Salvador, su hijo autista ha buscado consuelo en el aroma de la ropa de su padre.

“Aunque no puede hablar, me muestra cuánto extraña a Kilmar”, señaló Jennifer Vásquez Sura, esposa de Abrego García, en documentos judiciales. "Ha estado encontrando las camisas de trabajo de Kilmar y oliéndolas, para percibir el aroma familiar de Kilmar".

Abrego García, de 29 años, quien trabajaba como aprendiz de chapista y quería obtener su permiso para desempeñar distintos oficios, fue detenido en el estacionamiento de una tienda Ikea y arrestado el 12 de marzo, mientras su hijo de 5 años se encontraba en el auto.

Un juez de inmigración le había otorgado en 2019 una protección para no ser enviado de regreso a El Salvador, donde Abrego García probablemente sería objeto de persecución por parte de las pandillas locales. Contaba con un permiso de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, según su abogado.

Sin embargo, fue enviado de regreso a su natal El Salvador, lo que el gobierno del presidente Donald Trump reconoció el lunes que fue “error administrativo”.

A pesar de esto, funcionarios de la Casa Blanca se han expresado en contra de repatriarlo, asegurando sin presentar evidencias que tiene vínculos con la pandilla MS-13. Además, el gobierno afirma que no tiene la autoridad para solicitar su regreso al gobierno de El Salvador, señalando que, en el mejor de los casos, un tribunal federal de Estados Unidos podría ordenar que la Casa Blanca “suplique —o incluso persuada— a un aliado cercano”.

Preocupación por los extranjeros en situación legal en EEUU

La deportación errónea de Abrego García ha desatado indignación y genera preocupación sobre la expulsión de extranjeros que cuentan con permiso legal para estar en Estados Unidos.

La familia y los abogados de Abrego García han negado que tenga cualquier vínculo con pandillas y argumentan que Estados Unidos tiene pocas pruebas para respaldar su afirmación. En documentos presentados el miércoles ante el tribunal, sus abogados argumentaron que se debe corregir el error del gobierno y debe ser devuelto al país.

De lo contrario, las órdenes de los tribunales de inmigración “no tienen sentido, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera”, escribió el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

Sandoval-Moshenberg señaló que Estados Unidos le ha estado pagando al gobierno de El Salvador para encarcelar a Abrego García y a otros deportados. Argumentó que los esfuerzos para traerlo de regreso al país probablemente tendrían éxito: “Primero, simplemente pídanselo amablemente (al gobierno salvadoreño) para que por favor nos lo devuelvan”.

“Su argumento de que no hay nada que puedan hacer para traerlo de regreso se debilita significativamente por el hecho de que, apenas el miércoles de la semana pasada, pusieron a Kristi Noem dentro de esa prisión”, dijo Sandoval-Moshenberg a The Associated Press, refiriéndose a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

“Ni siquiera fueron para decir: ‘Por cierto, tienen a este tipo. Nos equivocamos. ¿Nos lo pueden devolver, por favor?", agregó, señalando que en otras ocasiones Estados Unidos "ha movido montañas” para traer de regreso a personas deportadas por error.

Exigen a la Casa Blanca pedir a El Salvador la entrega de Kilmar Ábrego

El profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio César Cuauhtémoc García Hernández dijo que es “razonable” pedir al gobierno de Trump que traiga de regreso a Abrego García, pero los tribunales tienen pocos recursos si la Casa Blanca se niega.

Eso se debe a que Abrego García no es ciudadano estadounidense y está fuera del país, dijo el profesor. La Corte Suprema ha sostenido durante mucho tiempo que el Congreso, en colaboración con el poder ejecutivo, decide quién puede ingresar y bajo qué términos.

“No conozco un solo caso en el que un tribunal federal haya ordenado a un gobierno permitir que una persona en particular que no es ciudadana estadounidense ingrese a Estados Unidos”, dijo García Hernández.

La deportación errónea de Abrego García es “verdaderamente preocupante”, añadió el profesor, porque ”¿quién puede asegurar que no deportarán a alguien más que tenga permiso legal para vivir en Estados Unidos?”.

Kilmar Ábrego es en realidad víctima de las pandillas

Abrego García huyó de El Salvador porque una pandilla, Barrio 18, solía extorsionar el negocio de sus padres por “derecho de piso” y amenazaba con matarlo a él y a su hermano si la familia no pagaba, según documentos judiciales expuestos su caso de inmigración de 2019.

La familia vendía pupusas, platillo típico de El Salvador. La madre de Abrego García era la encargada del negocio, Pupuseria Cecilia. Su padre era un expolicía.

La familia eventualmente envió al hermano de Abrego García, César, a Estados Unidos y luego se le sumó Kilmar, después de que la pandilla trató de reclutarlo en varias ocasiones, según documentos judiciales de inmigración.

Abrego García llegó a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador alrededor de 2011 según sus abogados, y se dirigió a Maryland para unirse a su hermano mayor, ya ciudadano estadounidense.

Tuvo una audiencia de inmigración en octubre de 2019, después de que fue arrestado mientras buscaba trabajo y entregado a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) tras ser acusado de pertenecer a una pandilla.

El ICE se había expresado en contra de que fuera liberado debido a que la policía local en Maryland había "verificado" que pertenecía a una pandilla, según la queja de sus abogados. Abrego García posteriormente solicitó asilo, mientras su abogado presentó un "voluminoso expediente probatorio que establecía su elegibilidad para protección y desafiaba la infundada acusación de pertenencia a una pandilla", según la queja.

Los abogados de Abrego García también rechazaron la afirmación sobre la MS-13, que se basaba en las acusaciones de un informante confidencial, según documentos judiciales. El informante alegó que Abrego García pertenecía a una facción de MS-13 en Nueva York, donde nunca ha vivido.

Un juez de inmigración negó la solicitud de asilo de Abrego García en octubre de 2019, pero le otorgó protección para no ser deportado de regreso a El Salvador. Fue liberado después de que ICE no apeló.

Abrego García posteriormente se casó con Vasquez Sura, quien es ciudadana estadounidense, tienen un hijo y crían a los dos hijos de ella de una relación anterior.