Juez federal bloquea de forma parcial orden del gobierno de Trump que permite a ICE realizar redadas en lugares de culto

Video Por orden de un juez federal, agentes de ICE no pueden arrestar a inmigrantes en algunas iglesias

El juez federal de Maryland Theodore Chang impidió el lunes que agentes de inmigración realizaran operativos en iglesias y otras casas de culto para cuáqueros y otros grupos religiosos, tras determinar que la política de la administración Trump podría violar su libertad religiosa y debe ser bloqueada mientras se resuelve una demanda que la impugna.

La decisión viene tras una demanda de una coalición de grupos cuáqueros, bautistas y Sikh que representan lugares de culto cuáqueros una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo sij en California y no es extensiva a otros potenciales afectados que no sean parte de la demanda. También se incluye en la orden hospitales, cortes y escuelas.

Trump dio luz verde en enero pasado para que agentes federales lleven a cabo operaciones en lugares de culto, autorización otorgada en enero que puso fin a las denominadas ´zonas sensibles’ donde no se llevaban a cabo redadas de inmigrantes.

El cambio de política decía que los agentes debían usar "sentido común" y "discreción" en sus operaciones de control de inmigración en lugares de culto sin necesitar la aprobación de un supervisor.

Los abogados de los demandantes argumentan que la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se aparta de la política de más de 30 años del gobierno, contra la realización de operaciones de control de inmigración en "áreas protegidas" o "lugares sensibles".

Cinco congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia demandaron al DHS y a su secretaria, Kristi Noem, el 27 de enero, menos de una semana después de que se anunciara la nueva política.

Inmigrantes con miedo de ir a sus iglesias

Muchos inmigrantes tienen miedo de asistir a servicios religiosos mientras el gobierno aplica la nueva norma, dijeron los abogados de las congregaciones en una presentación judicial.

"Es un miedo que la gente está experimentando en todo el condado", dijo el abogado de los demandantes Bradley Girard al juez durante una audiencia en febrero. "La gente no se presenta y los demandantes están sufriendo como resultado".

Los abogados del gobierno afirman que los demandantes están pidiendo al tribunal que interfiera con las actividades de aplicación de la ley basándose en meras especulaciones.

Hay otra demanda similar presentada en el estado de Washington, esta por parte de una coalición de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses.

"La nueva política del DHS le otorga la autoridad para ingresar a cualquier lugar de culto en todo el país, sin importar sus creencias religiosas", escribieron los abogados.