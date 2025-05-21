Juez federal determina que el gobierno de Trump violó una orden de la corte al deportar inmigrantes a Sudán del Sur

Video Qué se sabe de los inmigrantes que habrían sido enviados a Sudán del Sur y qué se espera de la disputa legal

Un juez federal de Boston aseguró este miércoles que el gobierno de Donald Trump violó una orden que la corte emitió el mes pasado, en la que le prohibía la deportación a terceros países de inmigrantes sin que antes puedan objetar su expulsión o argumentar por qué estarían en peligro.

La decisión del juez Brian E. Murphy ocurrió durante una audiencia en la corte de distrito de esa ciudad, en la que se consideraba un recurso de emergencia introducido por abogados luego de que un grupo de inmigrantes fuera deportado de forma acelerada a Sudán del Sur, apenas horas después de ser notificados.

A mediados de abril, Murphy había dictaminado que las personas con órdenes de deportación debían tener "una oportunidad significativa" para explicar por qué esa medida podría exponerlos a un peligro inminente que justificaba su protección.

Este miércoles, el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, dijo en una rueda de prensa que los ocho migrantes expulsados habían sido condenados en Estados Unidos por varios delitos, entre ellos homicidio y robo de armas. Afirmó —sin dar detalles— que sus países de origen se negaron a recibirlos.



La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, condenó la orden del juez Murphy y catalogó como "absolutamente absurdo" que "intentara intervenir en la política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos".

En la audiencia con el juez Murphy este miércoles, los funcionarios de DHS explicaron que los inmigrantes habían sido deportados el martes a un tercer país, pero se negaron a detallar cuál era.

El juez reclamó que el gobierno le dio a los inmigrantes poco menos de 24 horas de aviso antes de ser deportados, un tiempo que consideró "plenamente insuficiente". Dijo que las acciones de DHS en este caso "incuestionablemente violaron la orden de esta corte".

Murphy ordenó que, a partir de ahora, el gobierno debe dar a los inmigrantes detenidos 10 días para impugnar su deportación a países de los que no son ciudadanos y mantener la posibilidad de reabrir sus casos de inmigración para una revisión adicional.

¿Quiénes son los deportados?

En su rueda de prensa el miércoles, el director en funciones de ICE mostró las fotos de los ocho deportados y sin dar nombres, repasó algunos de los delitos por los que habían sido condenados.

En su cuenta de X, la Casa Blanca detalló de quiénes se trataba. Entre ellos, están dos ciudadanos cubanos, un mexicano, uno originario de Laos, uno de Burma, uno de Vietnam y uno de Sudán del Sur.

Los cubanos son José Manuel Rodríguez y Enrique Arias Hierro. El primero, explican, había sido condenado por intento de asesinato, agresión, hurto y tráfico de cocaína. La Casa Blanca dice que ICE lo arrestó el 30 de abril de 2025.

El segundo fue arrestado por ICE en Florida el 2 de mayo de 2025. Aseguran que había sido sentenciado por homicidio, robo armado, por hacerse pasar por un funcionario, secuestro y robo con arma.