Investigación de diario en San Diego encontró que muchos migrantes que han terminado sus casos de asilo son devueltos a México con citatorios falsos

Los documentos contienen fechas fraudulentas no verificadas, situación que mantiene a algunos migrantes en territorio mexicano de forma indefinida, según registros obtenidos por el diario San Diego Union-Tribune, se lee en un reporte del diario Los Angeles Times .

Espera en México

“Ojalá no sea un patrón”

“Tal vez todo esto se trate de un error cometido por personas que no conocen los protocolos y procedimientos en estos casos”, agregó. “Pero también puede que se trate de un comportamiento premeditado. Si es así, se está violando la ley”.

En otros casos los abogados no saben que sus clientes fueron enviados de regreso a México hasta que es demasiado tarde.

La CBP no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre por qué se emitieron estas NTA en casos donde algunos migrantes concluyeron sus casos de asilo.

Futuro incierto

Gálvez dijo que el procedimiento denunciado no solo priva a un migrante de un derecho, sino que los están regresando nuevamente a México a esperar en la incertidumbre y el miedo.

Los Angeles Times reportó el caso de una madre que después de regresar a México, fue apuñalada en el antebrazo mientras protegía a sus hijos de un intento de secuestro. La madre se presentó en la frontera poco después del ataque y dijo a los agentes del CBP que tenía miedo de quedarse en el país vecino, pero los funcionarios de inmigración mexicanos se negaron a permitir que ella y sus hijos regresaran porque no tenían una cita en la corte.

Citaciones en la mira

El caso reportado en la frontera no es el único que implica las NTA. En julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia canceló un número indeterminado de casos de deportación y permitir que los beneficiarios obtengan un nuevo juicio, y probablemente la green card.

Esta vez, sin embargo, la denuncia del San Diego Union-Tribune no solo menciona errores en las fechas de las audiencias, sino que éstas no existen y no fueron programadas por las cortes de inmigración.