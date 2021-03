ICE anuncia la revisión de casos de deportaciones inminentes para ajustarse a las prioridades de Biden

Cómo lo harán

La agencia dijo que el nuevo proceso ICR ofrece un nuevo canal a través del cual los no ciudadanos (término que el gobierno utiliza para referirse a los extranjeros que no tienen presencia legal en el país o indocumentados) y sus representantes (abogados) “pueden solicitar que ICE ejerza su discreción procesal en nombre de un no ciudadano en particular y también para resolver preguntas e inquietudes de conformidad con la ley, la política y los intereses de la justicia”.