Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

ICE releva de sus funciones al agente que empujó al suelo a una mujer en una corte de Nueva York

"La conducta del oficial en este video es inaceptable e indigna de los hombres y mujeres de ICE. Nuestros agentes de ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este oficial será relevado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva", respondió este viernes a Univision Noticias la vocera del DHS, Tricia McLaughlin.

Patricia Clarembaux
Por:Patricia Clarembaux
Video Agente de ICE tira al suelo a una mujer ecuatoriana tras detener a su esposo en una corte de inmigración

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió de sus funciones al agente de inmigración que empujó al suelo a una mujer ecuatoriana que se le acercó y suplicaba que no detuvieran a su esposo, quien salía de su audiencia de asilo en una corte de Nueva York.

En el video, se ve a la mujer acercarse al agente llorando: "A él lo van a matar", exclama en tono desesperado. "Adiós, adiós", le grita el agente. "A ustedes no les importa nada", replica ella al apenas poner sus manos sobre el funcionario. De inmediato, él responde empujándola por el pasillo de la corte, ella cae al suelo y golpea su cabeza. En la grabación no se ve al agente ayudándola a levantarse, sino que continúa diciéndole frases inteligibles mientras ella está en el suelo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reaccionó al incidente en un comunicado publicado en su cuenta de X este viernes. Confirmó la identidad de la inmigrante, que la familia tiene un caso de asilo y que el esposo fue trasladado a un centro de inmigración de ICE, que no especificó. Catalogó la respuesta del agente como un "uso excesivo de la fuerza física en contra de la ciudadana ecuatoriana Mónica Moreta Galarza".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continuará dando seguimiento al caso de la señora Moreta y sus hijos menores de edad, así como a la situación de su esposo, el ciudadano ecuatoriano Rubén Ortiz López, quien se encuentra detenido en un centro migratorio", se lee en el comunicado.

Moreta no estaba sola en la corte. Había asistido a su cita de asilo en el edificio 26 Federal Plaza con su esposo y sus dos hijos. Al salir de su encuentro con el juez de inmigración, al menos cinco agentes enmascarados separaron a Ortiz López de su familia, que intentaba mantenerse unida al tomarse fuerte de las manos.

El momento en que Moreta Galarza es empujada al suelo por el agente migratorio es presenciado por sus dos hijos. A ambos se les ve llorando en distintos videos y fotos tomadas durante todo el incidente, como esta:

La corte de Nueva York es una de muchas en las que se están reportando detenciones de inmigrantes una vez que salen de sus audiencias por casos migratorios que aún están en proceso. Distintas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han registrando arrestos en tribunales en Seattle, Phoenix, Dallas, Miami, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Maryland. En algunos casos, denuncian que diez o más agentes enmascarados esperan a los inmigrantes para detenerlos.

El DHS explicó a Univision Noticias en mayo que los detenidos son puestos en procesos de deportación expedita. "Si tienen un miedo creíble válido continuarán en sus procesos de inmigración. Pero si se encuentra que no tienen reclamos válidos, los extranjeros serán sujetos a una rápida deportación", explicó entonces un portavoz del DHS.

En enero, el DHS expandió con una orden el uso de este tipo de deportaciones: estableció que podían realizarse en cualquier parte del país y para cualquiera que no pueda demostrar que ha permanecido en Estados Unidos de forma continua por dos años. Esta medida dejó sin efecto el límite previo para su aplicación, de 100 millas desde la frontera y durante los primeros 14 días de llegada del inmigrante al país.

Organizaciones como el Centro Legal para la Inmigración han alertado de que este tipo de expulsión representa un mayor riesgo para la comunidad inmigrante: es un proceso rápido y sin derecho a comparecer ante un juez o defender su caso.

Este tipo de arrestos a la salida de audiencias migratorioas en cortes no eran frecuentes antes de 2025. Cuando ocurrían, entre otras razones era porque las personas tenían casos criminales pendientes o tras audiencias en las que los jueces negaban una petición de asilo.

Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

