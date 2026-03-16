Inmigración

Administración Trump puede deportar a inmigrantes a un tercer país, según nueva resolución de juez

Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar la política del gobierno de Donald Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a algún tercer país.

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Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar este lunes 16 de marzo de 2026, hasta nueva orden, la política del gobierno del presidente Donald Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a algún tercer país.

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Así se dio a conocer mediante una breve resolución, del tribunal de apelaciones en la que suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez federal Brian Murphy, son sede en Boston.

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