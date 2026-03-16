Administración Trump puede deportar a inmigrantes a un tercer país, según nueva resolución de juez
Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar la política del gobierno de Donald Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a algún tercer país.
Video Dudas y respuestas de inmigración: Cómo frenar deportaciones y tramitar el ajuste de estatus
Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar este lunes 16 de marzo de 2026, hasta nueva orden, la política del gobierno del presidente Donald Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a algún tercer país.
Notas Relacionadas
Así se dio a conocer mediante una breve resolución, del tribunal de apelaciones en la que suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez federal Brian Murphy, son sede en Boston.
Noticia en desarollo...
Relacionados: