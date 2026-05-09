Ice Es latino, estadounidense y ICE lo ha detenido 3 veces en un año: la historia de Leonardo García Leonardo García nació en Florida y actualmente trabaja en Alabama. Su arresto más reciente ocurrió el pasado sábado 2 de mayo

Video ICE detiene a un ciudadano de EEUU tres veces en menos de 12 meses

Los arrestos indiscriminados de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) se han convertido en una alarmante realidad para Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense que ha sido detenido en tres ocasiones por agentes migratorios en solo un año.

El arresto más reciente ocurrió el pasado sábado 2 de mayo al frente de su vivienda en Silverhill, en Alabama, cuando agentes de ICE, que lo venían siguiendo, le marcaron el alto y él se detuvo unos pies más adelante frente a su casa.

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“Yo me di cuenta de que me venían siguiendo aquí, en el stop de mi casa. Entonces dije: ‘¿Para qué me paro aquí cerca? “Mejor me paro frente a mi casa’”, dijo en declaraciones para N+ Univision.

Detalló que procedió a enseñarles su licencia de conducir y a explicarles a los oficiales que él nació en Florida y que es ciudadano estadounidense; pero fue en vano. Fue sacado del vehículo con violencia.

“Me esposaron de pies y manos, ahora sí. Esposado de pies y manos, me llevaron a su carro”.

El perfil racial: la clave en el que se basan los agentes de ICE

Desde 2025, diversos fallos judiciales han autorizado que los agentes de inmigración puedan utilizar factores como la apariencia física, el acento y el idioma como base para realizar detenciones e interrogatorios, particularmente en ciertas regiones de Estados Unidos.

En septiembre pasado, la Corte Suprema levantó una restricción que prohibía a los agentes de ICE y del CBP realizar detenciones basadas en el perfil racial, permitiendo a los agentes cuestionar su estatus migratorio basándose en cuatro factores principales: Apariencia, idioma o acento extranjero, lugares específicos como paradas de autobús o sitios de recolección de trabajadores jornaleros, o el tipo de trabajo.

Este último factor ha sido clave en los múltiples arrestos de Leonardo García, quien el 25 de mayo de 2025 fue arrestado por primera vez por agentes de inmigración mientras trabajaba en una obra de construcción; un mes después, se repitió la historia.

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Luego de lo ocurrido, Leonardo García Venegas presentó una demanda conjunta con el Instituto por Justicia, en contra del Departamento de Seguridad Nacional. Acusa a agentes de inmigración de realizar redadas presuntamente inconstitucionales en sitios de construcción en Alabama.

Según la denuncia, los agentes de ICE realizaban detenciones a los trabajadores de la construcción por su apariencia física y sin órdenes judiciales.

“Sí da miedo”, dijo Leonardo García al tiempo en que recordó que el pasado 2 de mayo los agentes hicieron una revisión minuciosa en busca de drogas, incluso con la operación de un perro entrenado.

“Llegó un oficial de Silverhill con un perro, un K9, y me dijeron que si yo tenía drogas en la troca. Yo dije que no tenía drogas y me dijeron si podía pasar el perro alrededor. Y yo dije que sí, pues no tengo ningún problema”.