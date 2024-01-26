ICE extirpó el útero a dos inmigrantes que tenía bajo custodia sin necesidad médica

Video Grupo de migrantes es atacado a piedra tras negarse a pagar cobros excesivos de transporte en Guatemala

Dos inmigrantes bajo custodia de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron sometidas a histerectomías (extirpación total del útero) sin que fuese necesario el procedimiento, dice un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional.

El reporte documenta intervenciones quirúrgicas mayores realizadas por el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC) durante el periodo de auditoría de los ejercicios 2019 a 2021.

PUBLICIDAD

Luego de revisar los casos, el médico gineco-obstetra contratado por OIG concluyó que en dos de las seis histerectomías realizadas en ese periodo "los expedientes médicos del IHSC de las no ciudadanas detenidas no demostraban que una histerectomía fuera el tratamiento más adecuado y médicamente necesaria".

El informe denuncia que tanto ICE como IHSC "no siempre procesan y autorizan adecuadamente procedimientos quirúrgicos mayores para no ciudadanos bajo custodia del ICE".

La OIG subraya que revisión de la necesidad médica "justifica que las cirugías mayores son razonables, necesarias y/o apropiadamente de acuerdo con las normas médicas" de atención en EEUU.

Procedimientos mayores aprobados por personal no cualificado

La normativa indica que solo los directores clínicos regionales o los directores Clínicos están calificados para revisar las autorizaciones por necesidad médica y aprobar procedimientos quirúrgicos mayores realizados por proveedores externos.

Pero en una muestra estadística de 227 casos, los inspectores comprobaron que 72 operaciones de cirugía mayor (es decir, el 32%) fueron revisadas y aprobadas por personal de la IHSC distinto de los directores clínicos o generales, como enfermeras o enfermeros practicantes.

Según la OIG, la irregularidad se debe a que las directrices del IHSC son "vagas" y no incluyen "requisitos claramente definidos para la aprobación de procedimientos quirúrgicos mayores".

El proceso de autorización de una operación mayor "no incluía ninguna descripción ni orientación adicional". Esto llevó a que las aprobaciones "se concedieran por correo electrónico, o incluso verbalmente" según un funcionario del IHSC, citado en el reporte.

PUBLICIDAD

"Como resultado, IHSC no tiene la seguridad de que todas las cirugías mayores realizadas desde 2019 hasta el año fiscal 2021 fueron médicamente necesarias", asegura el informe.

Un caso anterior de extirpaciones de órganos a migrantes en centros de ICE

No es la primera vez que se tienen denuncias de casos de mujeres bajo custodia de las autoridades migratorias sometidas a histerectomías.

En 2020, un grupo de organizaciones entregó a la OIG una denuncia de 28 páginas con los casos de extirpación de úteros o de trompas de Falopio a inmigrantes detenidas en una cárcel de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el condado Irwin (Georgia).

Congresistas demócratas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes exigieron al gobierno de Trump que investigara la grave denuncia basada en el testimonio clave de una de las enfermeras y los de varios inmigrantes indocumentados detenidos cuyas identidades fueron protegidas para evitar represalias en sus casos.

La entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, subrayó la necesidad de saber "por qué y en qué condiciones tantas mujeres, supuestamente sin su consentimiento informado, fueron empujadas a someterse a este procedimiento extremadamente invasivo y que altera la vida".

La respuesta de ICE a aquella denuncia fue que toma "todas las acusaciones con seriedad", aunque las "acusaciones anónimas, no probadas, hechas sin ningún detalle específico que verifique los hechos, deben tratarse con el escepticismo apropiado que merecen".

La agencia migratoria defendió que sus instalaciones están sujetas a inspecciones periódicas y que el centro denunciado (de Irwing) no presentaba ninguna irregularidad.

PUBLICIDAD

El gobierno de Trump luego intentó deportar a una de las inmigrantes que denunció las esterilizaciones en el centro de detenciones en Georgia, identificada como Pauline Binam, de 30 años y de origen camerunés, quien incluso llegó a ser puesta en un avión de regreso a su país, pero la deportación fue suspendida a último momento por la intervención de un grupo de representantes demócratas y organizaciones proinmigrantes.