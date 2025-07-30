El policía de Maine que fue detenido por ICE pese a tener una autorización para trabajar en el país

Video Madre inmigrante es deportada tras vivir 10 años en EEUU: tenía un caso de asilo pendiente

Un agente de la policía de una pequeña localidad turística de Maine fue detenido la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pese a tener una autorización para trabajar en el país.

ICE detuvo el 25 de julio al agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach Jon Luke Evans, nacido en Jamaica. Según la agencia, Evans se encontraba sin documentos en Estados Unidos e intentó comprar ilegalmente un arma de fuego.

La jefa de la policía de Old Orchard Beach pidió que se investigue la detención del agente, ya que según ella, Evans tenía autorización federal para trabajar en el país emitida en mayo.

Esto es lo que se sabe sobre su caso.

¿Por qué el ICE detuvo a un policía de Maine?

El ICE dijo en un comunicado este lunes que Evans había ingresado legalmente a EEUU en septiembre de 2023, sin embargo la agencia indicó que el jamaiquino violó los términos de su admisión al quedarse más tiempo del permitido en su visa. Evans tenía previsto salir de Estados Unidos en octubre de 2023, pero nunca embarcó en su vuelo de salida, dice el comunicado del ICE.

Por su parte, la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, dijo este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había verificado que Evans estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos en mayo de este año.

El Departamento de Policía de Old Orchard Beach y los funcionarios del ICE no respondieron a las peticiones de información actualizada sobre el caso de Evans. No estaba claro el martes si tenía acceso a un abogado.

¿Cuál es el estatus migratorio del policía detenido por el ICE?

El ICE y Chard presentaron versiones diferentes sobre el empleo de Evans en la ciudad.

Chard dijo que el departamento de policía fue notificado por funcionarios federales que Evans estaba legalmente autorizado a trabajar en el país y su documento de autorización no expiraría hasta 2030.

La jefa de la policía local dijo que la ciudad presentó información a través del Programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional.

E-Verify es un sistema en línea puesto en marcha a finales de la década de 1990 que permite a las empresas comprobar si los posibles empleados pueden trabajar legalmente en EEUU. Algunas grandes empresas privadas lo utilizan, pero la mayoría no.

Chard declaró que el departamento está "angustiado y profundamente preocupado por este aparente error del gobierno federal" y que investigará para determinar qué medidas puede tomar para garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de la ciudad en el futuro. Dijo que el departamento también llevaría a cabo una revisión interna de las circunstancias del caso.

"El Departamento de Policía de Old Orchard Beach nunca fue informado oficialmente de la detención de Evans, y el departamento conoció oficialmente los detalles del asunto en un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas", dijo Chard.

El policía intentó comprar un arma ilegalmente y eso activó una alerta para el ICE

El ICE dijo en un comunicado que Evans admitió ante sus agentes que intentó comprar un arma de fuego para su empleo como agente de policía en la ciudad. Eso desencadenó una alerta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que se coordinó con el ICE para llevar a cabo la detención, dijo la agencia en un comunicado.

"Tenemos un departamento de policía que estaba violando a sabiendas la misma ley que están encargados de hacer cumplir con el fin de emplear a un extranjero indocumentado", dijo en un comunicado Patricia H. Hyde, directora interina de la oficina del ICE en Boston.

Maine es uno de los doce estados que permiten a los residentes extranjeros trabajar en las fuerzas del orden, explica Chard. Son empleados estacionales a tiempo parcial a los que se asigna una variedad de tareas, incluida la vigilancia comunitaria y el patrullaje de playas a pie y en bicicleta, dijo.

Evans pasó controles físicos y médicos, y una verificación de antecedentes, dijo Chard. También se sometió al curso estándar de formación antes de ser desplegado en servicio, dijo.

Old Orchard Beach es un popular destino de vacaciones de verano en Maine, muy apreciado por su paseo marítimo, su playa y el parque de atracciones del centro. Es una comunidad altamente estacional que es más activa en el verano, cuando se llena de visitantes y requiere una mayor presencia policial que los meses más lentos y fríos.

