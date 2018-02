ICE arresta a un inmigrante casado con una ciudadana que acudió a una cita para la 'green card'

Un inmigrante brasileño casado con una ciudadana estadounidense fue arrestado en su primera cita en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Lawrence (Massachusetts) donde habían acudido para iniciar los trámites de solicitud de residencia, según informó el periódico local The Boston Herald. Abogados de la zona denuncian que no es la primera vez que ICE acude a esta agencia para realizar detenciones de indocumentados.

El afectado es Fabiano de Oliveira, de 33 años, un brasileño que entró en el país de forma ilegal en 2005 y que en otoño de 2016 se casó con Kara de Oliveira, ciudadana estadounidense. La pareja tiene un hijo de cinco años de edad.



Según explicó al diario el abogado del inmigrante, Jeffrey B. Rubin, la pareja se encontraba realizando una entrevista para determinar si el matrimonio entre ambos era legal, requisito preeliminar para que el hombre pudiera optar a la green card. La detención de Oliveira, que tenía una falta de tránsito por haber manejado sin licencia, tuvo lugar el pasado 9 de enero.

"Es frío. Es insensible. Es desalmado. No es compasivo. No es estadounidense, no es necesario", dijo al periódico Rubin sobre esta técnica de ICE.





Otra abogada de inmigración de la zona, Zoila Gomez, dijo tiene otras dos clientas que han sido arrestadas por ICE en la misma oficina. Una es nacional de El Salvador y otra de República Dominicana. "Al arrestar a cualquiera que solicite este tipo de beneficio lo que ICE está diciendo es: 'No lo hagas, porque, si lo haces, te arrestaremos, te vamos a deportar'".

¿Qué hacer si me encuentro en esa situación?

“Antes de iniciar cualquier proceso de inmigración, el inmigrante debe tener claro primero que pagó todas sus deudas con la justicia”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con Univision Noticias. "Y consultar con un abogado para asegurarse de que no va a tener problemas con el Servicio de Inmigración".



Según Hernández, las infracciones de tránsito, por pequeñas que sean, pueden conducir a una orden de arresto de un juez. " Y si hay una orden de arresto, por muy chiquita que haya sido la infracción, ICE tiene motivo para arrestar a una persona".

El abogado recordó que el 25 de enero del año pasado, cuando Trump firmó las órdenes ejecutivas sobre el muro en la frontera con México y las ciudades santuario, fijó nuevas prioridades de detención. Y entre ellas figuran los inmigrantes que tengan órdenes de detención.

“Este tipo de arresto no es algo nuevo, lo que pasa que durante el gobierno del expresidente Barack Obama no se usaba”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Ahora las personas que tengan una orden de deportación y vayan a la cita I-130 (para quienes están en proceso de obtener la residencia legal permanente) o hayan entrado ilegalmente al país y se presenten ante un agente de la USCIS, están riesgo de deportación”, explica Guerrero.

“El consejo en este caso es que las personas se aseguren muy bien con su abogado para que revisen con lupa cómo presentan la solicitud y en qué jurisdicción. Y tengan presente que, desde el 20 de enero del año pasado cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, cambiaron las prioridades de deportación”, indicó.