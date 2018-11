ICE advierte que la “suspensión de deportación” no es renovable y tiene validez de 1 año

La agencia federal encargada de las deportaciones advirtió este miércoles que la ‘suspensión de deportación’ (stay of removal ) solo tiene una duración de “un año”, y que la renovación del beneficio “ no es un medio viable para que un extranjero posponga permanentemente el retorno requerido a su país de origen ”.

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que la política no es nueva, pero que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) se utilizó una “discrecionalidad” distinta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera ICE.

Obama estableció una prioridad de deportación enfocada en inmigrantes con antecedentes criminales y otorgó discreción para aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional , un concepto que fue cambiado por Donald Trump .

¿

Qué dice la ley?

“Hay dos tipos de suspensión de deportación ( 'stay of removal' ): una administrativa y otra judicial”, )”, explica Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Sánchez-Roig, quien fungió durante más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, detalló además que “la estadía administrativa puede ser aprobada hasta por un año y debe renovarse cada vez presentando una nueva aplicación I-246. Mientras el extranjero siga reportando como requerido por ICE y no cometa nuevos crímenes, ICE no debe intentar detenerlo o deportarlo. Al contrario, si la estancia es denegada, el extranjero debe estar preparado para ser detenido o deportado en cuanto ICE lo requiera”.

La vía judicial

En cuanto a la vía judicial, Sánchez-Roig indicó que “de acuerdo a la regulación 8 CFR 1003.6 (a) de la Ley de Inmigración (INA), se le concede una estancia automática de deportación a un individuo cuando presenta una apelación en tiempo al Board of Immigration Appeals (BIA) contra la decisión de un juez de inmigración”. Y añade: “El BIA también puede conceder una estadía de la deportación cuando un cambio en la ley afecta a la deportación de un individuo”.

“Esta estadía se le pide directamente al tribunal. La presentación de una moción de reapertura o de reconsideración no desencadena una permanencia automática de deportación, a menos que la moción de reapertura sea contra una orden de deportación in absentia (en ausencia), cuando el individuo no estuvo presente en el tribunal”, dijo.