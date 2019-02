Hondureña bajo custodia de ICE da a luz a un bebé sin vida

Anteriormente, ICE no retenía a mujeres embarazadas. Pero a partir de que el presidente Donald Trump avanzara su política de 'tolerancia zero' y en particular su Orden Ejecutiva (EO) 13768, conocida por retirarle los fondos a las ciudades santuario, ICE actualizó sus políticas "para alinearse mejor con la orden ejecutiva" de "una manera que ya no exima a una categoría de extranjeros de la aplicación de las leyes de inmigración de la nación".