En ‘Hablemos de inmigración’ analizamos las amenazas del zar de la frontera a Boston, una ciudad santuario

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jaime Barrón, explicaron de qué se trata la amenaza lanzada por Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Trump, de llevar un infierno a Boston, Massachusetts, en respuesta a su política santuario.

¿Qué derechos tienen los indocumentados? ¿Cómo enfrentar una oleada de operativos? ¿Tienen derecho al debido proceso? ¿Cómo se ejercen los derechos? ¿Puede Boston demandar a Homan para detener su amenaza?

La amenaza de Homan fue lanzada el sábado durante un discurso en las afueras de Washington DC ante la asamblea de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). El funcionario aprovecho el momento para criticar declaraciones del Comisionado de Policía de Boston, Michael Cox, quien dijo que duplicaría su apuesta por no ayudar a los agentes del orden público (de la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE-) en el plan de deportaciones masivas del presidente.

Homan acusó a las fuerzas policiales de Boston de descuidar su deber de perseguir a los criminales que están en el país ilegalmente. La advertencia generó un mar de preguntas que fueron respondidas en el programa. Entre ellas: Entré a Estados Unidos hace 25 años, pago impuestos, tengo dos hijos ciudadanos, pero entre por la frontera y me han dicho que no hay oportunidades de arreglar, ¿qué puedo hacer? Tengo ‘parole in place’ militar, ¿corro algún riesgo? Las personas que usaron otro nombre y hay una petición de Visa U, ¿están en prioridad de deportación?

Otra pregunta hecha durante el programa fue: Mi esposo entró en 2005, lo detuvieron y dijo que era de Honduras y lo dejaron entrar. Le dieron fecha de corte, pero no se presentó porque es colombiano. Le dieron una orden de deportación, nos casamos, hemos pedido dos perdones y los negaron porque dijo mentiras. ¿Qué podemos hacer?



Poco antes del programa, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó una nueva regla que obliga a todos los extranjeros que se encuentran sin admisión en Estados Unidos, o nunca han entregado sus huellas digitales al gobierno, que lo hagan a partir de cuando se publique el reglamento.

Quienes no cumplan con este requisito, que afectará a unos 11 millones de indocumentados, podrá ser sujeto de una multa o una pena de cárcel, o ambas. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristy Noem, reiteró un llamado a los extranjeros indocumentados que se autodeporten. Y que, si lo hacen ahora, “pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, pero no advirtió que si ponen un pie fuera del país les cae encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años la presencia indocumentada.

