"Hacemos tacos, no la guerra": cómo las disculpas de un 'food truck' desataron una polémica solo porque vendieron comida a empleados de ICE

Decenas de críticas comenzaron a llover en redes sociales, incluso antes de la visita cuando la cadena Lloyd publicó en su cuenta de Twitter que de 10:30 am a 1:30 pm ese día uno de sus food trucks estaría en una dirección que correspondía al Departamento de Seguridad Nacional. Y aún no había pasado lo peor para ellos.

"Las palabras no pueden cambiar el pasado y una donación no compensa nuestra falta de juicio", escribieron. "Solo el tiempo y futuras acciones podrán demostrar nuestro compromiso por ser una empresa más reflexiva (...) Lo sentimos, Buffalo. Se merecen más", cerró el comunicado, pero con esas palabras solo empeoraron la polémica que les venía encima.

De ahí en adelante la lista de decisiones para desalentar la migración no ha dejado de alargarse: ha intentado poner fin a DACA , el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de familias de distintos países e implementó los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) , con el que obliga a los solicitantes de asilo a esperar sus casos de asilo en México, aunque las leyes establecen que tienen el derecho de esperar en territorio estadounidense. Las anteriores son solo unas pocas de las políticas implementadas. A eso se suma un discurso polarizado que Trump refuerza en mitines, alocuciones y en sus redes sociales a diario y que no ofrece soluciones reales.

Una disculpa por las disculpas

Las críticas no quedaron solo en las redes sociales. El director de ICE en la zona, Thomas Feeley, envió un comunicado a medios locales asegurando que no se disculparían por hacer su trabajo, "ni siquiera con un camión de comida que ahora eligi´o discriminarnos".

"En los últimos días muchos han tratado de decirnos quiénes somos y eso no es lo que somos. Nosotros unimos a la gente (...) Hacemos tacos, no la guerra. Servimos a todas las comunidades, vamos a todos los vecindarios, no somos políticos", agregó. Poco después Cimino se excusó con los empleados públicos al decir que desde sus inicios, Lloyd ha dado 15% de descuento a todos los uniformados, incluyendo a bomberos, policías y militares, pero que terminaron salpicados porque "vivimos en tiempos de división (...) Pero nosotros hacemos almuerzo y cena, no política".