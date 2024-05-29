'Hablemos de Inmigración': Este miércoles a las 7 PM en YouTube todo sobre asilo

Este miércoles 29 de mayo a partir de las 7 PM (hora del Este) Univision Noticias emitirá en vivo el segundo programa de la nueva temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ a través de YouTube para informar sobre la política de asilo, los cambios anunciados y el fracaso de las recientes negociaciones bipartidistas en el Senado.

El nuevo ciclo de programas arrancó el miércoles de la semana pasada donde se habló de ciudadanía y las campañas de Televisa Univision: 'Hazte Ciudadano y 'Vota Conmigo'. Durante el programa, los conductores el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, y el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, conversaron sobre los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense y respondieron preguntas de usuarios enviadas en vivo respecto a sus trámites, además entregar información de cómo defender los derechos de permanencia en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos', la nueva temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo consolidar un espacio de comunicación directa con los usuarios de Univision Noticias para conocer sus problemas y entregarles información útil para seguir avanzando en sus casos migratorios.

“El poder entregar información a nuestros usuarios para que comprendan sus procesos migratorios y eviten errores innecesarios es una oportunidad y una responsabilidad”, dice Olmedo.

El programa fue diseñado bajo un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan de las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Asilo en ‘Hablemos de Inmigración’

El tema para este segundo programa de ‘Hablemos de Inmigración’ es asilo, la política vigente, los recientes cambios anunciados por la Casa Blanca para la frontera sur y el segundo fracaso de un plan bipartidista en el Senado que incluía $14,000 millones para la contratación de agentes federales y la creación de 100 tribunales de inmigración que ayudarían a acelerar los procesos.

¿Cuáles son las causales de asilo vigentes? ¿En qué se diferencia el asilo afirmativo del asilo defensivo? ¿Puede un solicitante de asilo trabajar en Estados Unidos? ¿Qué garantías existen de ganar un caso de asilo? ¿Cómo será el nuevo plan de asilo anunciado por el gobierno de Biden? ¿Qué sucederá con aquellos casos que sean desestimados en la frontera? ¿Qué pasa con los deportados que regresan sin permiso y son arrestados en la frontera? ¿Qué derechos tienen los extranjeros que aguardan por sus audiencias en los tribunales de inmigración?

PUBLICIDAD

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la política de asilo ha sido objeto de importantes cambios en la última década. Y la principal causa de modificaciones a reglamentos obedece a una crisis advertida la primera vez en 2013 con el aumento constante de migrantes huyendo de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos hechos por Washington y los países del hemisferio occidental, las causas que generan la huida, entre ellas la pobreza, violencia, crimen organizado, corrupción de gobiernos, pandillas, narcotráfico y cambio climático, se mantienen y los flujos de personas no solo se mantienen altos, sino que cada año se suman otros migrantes provenientes de otras regiones que antes no emigraban a Estados Unidos por los canales irregulares que ahora se conocen.

Los invitados al programa de 'Hablemos de Inmigración'

En el segundo programa ‘Hablemos de Inmigración’ de este miércoles 29 de mayo son Alyangélica González, periodista de la unidad de noticias del programa Despierta América de la cadena Univision, quien huyó de su país natal, Venezuela, en busca de asilo en Estados Unidos.

Junto a ella estará José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida y colabora frecuentemente con nuestra redacción de Univision Noticias y la estación local Univision 23, Miami.

Los dos invitados, junto con Olmedo y Cancino, se reúnen este miércoles a las 7 pm (hora del Este) en 'Hablemos de Inmigración' a través de YouTube en vivo para hablar de asilo y las nuevas reglas dictadas por el gobierno, sobre todo en la frontera con México.

El origen de 'Hablemos de Inmigración'

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de 18 Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo se estaban registrando.

PUBLICIDAD

Cinco años más tarde, “los usuarios podrán conectarse en vivo, encender la cámara de su receptor móvil y preguntar en vivo. Es todo”, explicó Cancino. “Los abogados conectados en línea responderán de inmediato”.

La meta del nuevo ciclo es aconsejar a los usuarios, advertirles de cometer errores en sus procesos, evitar que caigan víctimas de estafadores e informarlos respecto a cómo defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Muchas veces el desconocimiento de la ley de inmigración, sumado al miedo y mitos creados dentro de la comunidad indocumentada, es paralizante y hace que las personas pierdan tiempo legal valioso para luchar por los derechos de permanencia en Estados Unidos. La creación de un espacio para preguntar en vivo ayuda a una comunidad inmigrante necesitada de información.

Conéctate al programa ‘Hablemos de Inmigración’ este miércoles 22 de mayo a partir de las 7 PM (hora del Este) y haz tu pregunta. Nosotros te responderemos.