"Habla perfecto inglés": lo que destaca Trump de un agente de inmigración latino modelo

Pero al hacerlo, no mencionó las razones de su reconocimiento, sino el hecho de que dominaba el idioma. Trump le dijo: “No estás nervioso, hablas perfecto inglés”.

No está claro por qué Trump realizó este comentario que sugiere que no saber inglés a la perfección podría ser motivo de vergüenza. La Casa Blanca no ha comentado sobre el asunto.