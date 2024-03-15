Cambiar Ciudad
Inmigración

Los inmigrantes sin pasaporte deberán someterse a tecnología de reconocimiento facial para tomar un vuelo en EEUU

El gobierno comenzó a exigir a los inmigrantes sin pasaporte que se sometan a tecnología de reconocimiento facial para subir a vuelos nacionales, en virtud de un cambio que generó confusión esta semana entre inmigrantes y grupos de defensa en Texas.

Valerie GONZÁLEZ - Associated Press's profile picture
Por:
Valerie GONZÁLEZ - Associated Press
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a exigir a los inmigrantes sin pasaporte que se sometan a tecnología de reconocimiento facial para tomar vuelos nacionales, en virtud de un cambio de política que generó confusión esta semana entre inmigrantes y grupos de defensa en Texas.

No está claro exactamente cuándo entró en vigor el cambio, pero varios inmigrantes que viajaban en vuelos desde el sur de Texas el martes dijeron a activistas que llegaron a pensar que los estaban rechazando.

Entre los inmigrantes se encontraban personas que habían utilizado el sistema de citas en línea del gobierno para tramitar sus casos de inmigración. Los activistas también estaban preocupados por los migrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera desde México antes de ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza y liberados para continuar con sus casos de inmigración.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) le dijo a The Associated Press el jueves que los migrantes sin una identificación con fotografía adecuada que quieran abordar vuelos deben someterse a tecnología de reconocimiento facial para verificar su identidad utilizando los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Si la TSA no puede cotejar su identidad con los registros del DHS, también se les negará la entrada a las áreas seguras del aeropuerto y se les negará el embarque", dijo la agencia.

La confusión generada por el cambio de política de la TSA

Los funcionarios de la agencia no dijeron cuándo la TSA hizo el cambio, sólo que fue reciente y no en respuesta a una amenaza de seguridad específica.

No está claro cuántos inmigrantes podrían verse afectados. Algunos tienen pasaportes extranjeros.

Los migrantes y las comunidades de la frontera entre Estados Unidos y México se han vuelto cada vez más dependientes de las aerolíneas para llevar a las personas a otras ciudades donde tienen amigos y familiares y donde la Patrulla Fronteriza a menudo les ordena ir para proceder con sus reclamos de inmigración.

Los grupos que trabajan con inmigrantes dijeron que el cambio los tomó por sorpresa. Los inmigrantes se preguntaban si podrían perder los cientos de dólares gastados en billetes no reembolsables. Después de que un grupo de migrantes regresara a un refugio en McAllen el martes, diciendo que fueron rechazados en el aeropuerto, los defensores intercambiaron mensajes tratando de descubrir cuáles eran los nuevos procedimientos de la TSA.

"Causó una enorme angustia a la gente", dijo el reverendo Brian Strassburger, director ejecutivo de Del Camino Jesuit Border Ministries, un grupo en Texas que brinda ayuda humanitaria y defensa de los migrantes.

Strassburger señaló que anteriormente los inmigrantes podían abordar vuelos con documentos que tenían de la Patrulla Fronteriza.

Una mujer ecuatoriana que viajaba con su hijo dijo a la AP que pudo abordar fácilmente el miércoles después de permitir que los agentes le tomaran una fotografía en el puesto de control de la TSA.

