Gobierno de Trump pone fin al TPS para haitianos: 500,000 de ellos quedan ahora expuestos a deportaciones

Video Fin del ‘parole’ humanitario: DHS anuncia a inmigrantes beneficiados que su estatus ha sido revocado

El Departamento de Seguridad Nacional informó el viernes de que pone fin a la protección legal de cientos de miles de haitianos, con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), exponiéndolos a una posible deportación.

Según el DHS, las condiciones en Haití han mejorado y los haitianos ya no cumplen las condiciones para la protección legal temporal.

El fin del programa se aplica a unos 500,000 haitianos que ya están en los Estados Unidos, algunos de los cuales han vivido en el país durante más de una década.

Hace un par de semanas el DHS había notificado el fin inmediato del programa de "parole humanitario" que beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaraguenses y venezolanos, dentro de una serie de medidas implementadas para frenar la inmigración.

Y recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la orden de un juez federal que impedía a la administración revocar el programa de parole.

El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Inmigrantes de 17 países, entre ellos Haití, Afganistán, Sudán y Líbano, recibían esas protecciones antes de que el presidente Donald Trump asumiera su segundo mandato en enero.

El presidente Trump está poniendo fin a las protecciones y programas para inmigrantes como parte de sus promesas de deportaciones masivas. Durante su campaña política dijo que su administración reduciría el uso del TPS, que cubría a más de un millón de inmigrantes.

Cientos de miles de venezolanos y algunos afganos ya han recibido la noticia de que van a perder su estatus de TPS.

Algunos de los haitianos que se benefician del TPS han solicitado asilo u otro estatus migratorio legal que podría protegerlos de la deportación, aunque no está claro cuántos podrían quedar sin ninguna opción de estatus legal.

"Esta decisión restaura la integridad en nuestro sistema de inmigración y garantiza que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal", dijo un portavoz del DHS. "La situación en Haití ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los ciudadanos haitianos regresar a casa".

El Departamento de Estado, no obstante, no ha cambiado su aviso de viaje y sigue recomendando a los estadounidenses "no viajar a Haití debido a los secuestros, la delincuencia, los disturbios civiles y la limitada atención sanitaria."

Los ciudadanos de Haití también fueron objeto de una medida ejecutiva de prohibición de viaje a Estados Unidos, vigente desde el 9 de junio de 2025

El estatus de protección temporal para los haitianos expira el 3 de agosto, y la terminación será efectiva el 2 de septiembre, dijo la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El DHS aconsejó a los titulares del TPS que regresaran a Haití utilizando una aplicación móvil llamada CBP Home.

