Deportaciones

Emerson Colindres tiene 19 años y era considerado una promesa de fútbol. ICE lo deportó a Honduras a días de graduarse de secundaria

Colindres llegó a EEUU a los 8 años de edad y no tenía ningún registro criminal. Sus maestros afirman que era un estudiante excelente y un gran compañero de equipo.

Emerson Colindres, un joven jugador de fútbol de 19 años de edad y apenas graduado de la escuela secundaria, fue deportado a Honduras esta semana, menos de un mes después de haber sido detenido durante una cita rutinaria con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Ohio.

El caso de Colindres causó indignación y dolor en la comunidad del condado de Hamilton, donde vieron esposado y expulsado a un joven que llegó a EEUU a los 8 años de edad.

Se convirtió en una estrella del equipo de fútbol de la Escuela Secundaria Gilbert A. Dater, y en un excelente estudiante, según sus maestros y compañeros, reporta NBC News

Tras su detención el 4 de junio, hubo protestas en el área de Cincinnati y en el centro de detención, en el vecino condado de Butler. Allí su entrenador, maestros, compañeros de clases y de equipo demandaron su liberación.

Colindres se une a otros casos en Nueva York o Milford, Massachusetts, donde jóvenes estudiantes de secundaria y atletas fueron arrestados y enviados a centros de detención de ICE.

Emerson Colindres llevaba la mayor parte de su vida

en EEUU antes de ser deportado por ICE

Emerson llegó a los Estados Unidos en 2014, acompañado por su madre y su hermana, en una época en que muchas familias centroamericanas, como ahora, huían de la violencia pandillera y la pobreza extrema en sus países.

"En Honduras no tenemos seguridad, es una situación muy complicada", dijo Ada Baquedano Amador, madre de Emerson, reseñada por NBC News

Una vez en EEUU, aplicaron para un asilo, y mientras se procesaba su caso, se instalaron en Cincinnati y empezaron a rehacer sus vidas.

Johanna Froelicher, una profesora de secundaria que tuvo a Colindres como alumno, dijo que tenía unos resultados académicos increíbles.

Pero un juez de inmigración negó su caso de asilo y en 2023 recibieron una orden final de deportación.

Durante la administración Biden, los oficiales de inmigración tenían la directriz de enfocarse en inmigrantes indocumentados con condenas criminales o que representaran un peligro para la seguridad nacional o pública.

En ese contexto, Baquedano no fue deportada de inmediato, sino que se le ordenó usar un monitor corporal para supervisión, y presentarse habitualmente ante ICE. Colindres, con su mayoría de edad, también fue obligado a reportarse periódicamente con ICE, y tendría que usar dentro de poco un monitor corporal.

Sin embargo, con la llegada de la administración Trump, esta política cambió y ICE empezó a arrestar a inmigrantes con o sin registros criminales, así como los que ingresaron al país con programas de la era Biden o con casos de asilo pendientes.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo a ABC News que "Emerson Colindres es un extranjero ilegal que tiene una orden final de expulsión desde 2023".

La funcionaria resaltó que "como dice la Ley, si está en el país ilegalmente y un juez ha ordenado su expulsión, eso es precisamente lo que ocurrirá".

"Él y su familia han hecho literalmente todo lo que se les ha pedido", dijo Froelicher. "Han cumplido con todo porque son buenas personas. Realmente quieren estar aquí y querían hacer las cosas bien", reseñó NBC News.

"No se trata solo de política", añadió. "Se trata de vidas humanas. Son personas reales, con sueños y aspiraciones".

Video Familiares de dos venezolanos expulsados al CECOT viajan a El Salvador, pero les impiden verlos
